自称转型正义的民进党惹怒民众 网友：该换人换党

原标题：自称“转型正义”的民进党“惹怒”岛内民众 网友：该换人换党了

中国台湾网7月22日讯 据台湾“中时电子报”报道，屏东县无党籍议员蒋月惠力抗“公勇路拓宽案”，咬女警一夕成名，蒋月惠旋风刮到全台湾，顿时成为岛内瞩目焦点。民进党力推“转型正义”，如今屏东公勇路抵触户遭强拆，不免让人怀疑3年多前声援大埔区段征收案的人们到哪了？网友批，常常把“转型正义”挂在嘴上的民进党，真是非常讽刺。

针对蒋月惠抗争拓宽案，“台湾新闻记者联盟信息平台”一名网友愤愤不平表示，现在的民进党有资格提“转型正义”吗？指出“转型正义”不只是“撤”或“拆”几个铜像或是改几个路名而已，而是要合乎民众所需求，不是做做表面工夫、无关痛痒的事情。

网友举出亚泥的“太鲁阁开采案”、屏东咬警事件、深澳煤炭火力发电厂争议等例子，批蔡当局只要是财团发生公共安全问题，都是“轻轻带过”；如果是公共建设与民众利益有所冲突，就会不惜一切代价强制执行，另外关系到意识型态的问题，也会用尽心机执行。

网友不可置信表示，屏东政府竟然一大早进行拆除民宅，这些事情竟然发生在民进党身上，批“常常把‘转型正义’挂在嘴上的民进党真是非常讽刺。”其他网友纷纷附和：“欠教训很久。”“当然有资格啊！只是一直平行时空而已。”“是时候了，该换人换党了！”（编辑 韩静）

责任编辑：桂强