专家:中国话语的任何言说本质上是“为人民说话”

原标题：中国该如何发声

今天，面对西方话语在全世界的强势扩张，我们究竟该如何保持民族精神的独立性？在国际舞台上该如何提升中国话语的在场地位？在与“他者”的交流中该如何维护自我的独立自主？在相似的现代化背景中该如何保持中国图像的清晰度？一言以蔽之，中国，究竟该如何发声？

凭实力说话

在国际话语场，话语崛起从来不是单独发生的，而是经济、政治、文化、军事、外交等多重力量交汇的结果，是学术共同体、政界、民间国际交流、华人华侨及国际友人多重主体合力塑造的结果。话语的崛起，前提是物质崛起；话语的贫困，首先源于物质贫困；话语的背后，是硬实力的较量。所谓“弱国无外交”，说的就是这个道理。

法国当代著名哲学家福柯曾一针见血地指出：说什么并不重要，关键是谁在说，话语权的强弱往往是由说话者的地位和身份所决定的。你的位置足够显要，大家才会关注你说什么、怎么说。中国改革开放40年来，6亿多人脱贫，被认为“与民主、人权无关”；西方悍然颠覆萨达姆政权、卡扎菲政权，一手制造欧洲难民危机和人道主义灾难，被看作“捍卫民主人权”。中国政局稳定，百姓安居乐业，被认为“与民主、人权无关”；印度很多方面都远远落后于中国，被认为是“世界上最大的民主国家”。南海每天成千上万的船只自由通行，被认为“没有航行自由”；美国军舰高调介入南海，被认为“捍卫航行自由”，等等。西方几乎垄断了国际话语的定义权和解释权，究其原因，皆因西方在政治、经济、文化、军事方面的突出实力。

因此，从这个意义上来说，中国话语能否崛起，首先取决于中国能否成功崛起。虽然经济上落后的国家仍可能在文化和话语上“演奏第一小提琴”，但这绝非常态，在通常情况下，话语强国、文化强国首先是物质生产强国。当前，中国正处在民族复兴的门槛前，必须以发展自己为优先任务，坚持以经济建设为中心不动摇。任何时候，话语权的大小，不取决于音量，而取决于能量；只有腰板硬了，说话才有底气；只有硬实力强大了，才会有无声的话语权。

解码“中国样本”

“语言是存在之家。”话语乃是由实践建构起来的，而不是由概念建构起来的。伟大的话语，背后总是有一个伟大的实践样本。中国话语的逻辑起点是“中国问题”，中国话语的言说对象是“中国样本”，中国故事、中国奇迹构成中国话语最深刻的基础、最充足的根据。“中国话语”的诸多概念及话语本身都是历史的产物，正是我们“运用这些概念所分析的那个历史，实际上发明了这些概念”，而不是相反。

解码中国样本，关键是“发现中国”。“发现中国”是一个筛选、提炼的工程，应当“思入时代的深处”，筛选出当代中国的问题，采掘那些深刻影响当代中国历史性实践的思想资源，提炼出相关的理论范畴、核心概念、基本命题和关键词，用当代中国的“智慧”和“眼光”重新发现和阐释中国，讲好中国故事。“发现中国”是对西方中心主义的反动，但目的不是走向东方中心主义；“发现中国”意味着对西方“普世性”思维方式的否定，但不是为了将自身提升到“普世性”的高度；“发现中国”意味着自我的肯定，但不是以否定西方作为逻辑的前提。

为人民代言

中国话语的任何言说本质上都是“为人民说话”，这有别于资本逻辑主导下的新自由主义话语，也不同于权力逻辑主导下的特权阶层话语。“为人民说话”，这是由马克思主义的立场决定的，由执政党的性质决定的，由社会主义制度的属性决定的。中国道路是中国人民奋力开创的，是历史的选择，是人民的选择，中国话语作为中国道路的理论表达，只能说出人民的心声，为人民代言，替百姓说话，始终代表最广大人民的根本利益。中国道路不是西方模式的克隆，不是东亚模式的变种，也不是苏联模式的翻版，这决定了中国话语体系本质上有别于西方话语体系，有别于东亚话语体系，也有别于苏联的传统话语体系。

然而，伴随着西方话语的强势殖民，少数国人开口说话的时候，使用的全是西方的语汇。一旦离开了西方概念的中介，离开了西方话语的路径依赖，学术上几乎没有办法说话。试想，这样的话语如何能代表人民的利益？让中国学术说中国话，这是重建中国话语体系的基本要求。

贡献中国方案

2008年以来，随着美欧经济持续低迷，特朗普当选，英国脱欧公投成功，法国勒庞崛起，意大利宪法公投失败，西方世界逆全球化深入扩展，全球化运动第一次走到了十字路口，何去何从考验着中国的智慧。关键时刻，中国扛起了全球化的大旗，从跟随全球化转向引领全球化，全球共同发展与世界秩序重建第一次寄希望于中国。这是前所未有之大变局。

时代的变迁决定了中国话语应当与中国的国际方位、国际责任相一致。21世纪的中国话语不能囿于中国问题，而应当心系天下、关怀世界，直面人类面临的共同难题，为世界提供优于西方的中国方案，自信地向世界输出自己的原创话语。中国思想、中国主张、中国方案，作为中国话语的核心内容，不仅属于中国、影响中国，在一定意义上说也属于世界、影响世界。

今天的现实不正是这样吗？上合青岛峰会，世界关注中国方案；达沃斯论坛，全球倾听中国声音；“一带一路”、亚投行，中国的抉择关乎世界；人类命运共同体意识，中国的理念深刻影响未来。

陈曙光（中央党校教授） 来源：中国青年报

2018年07月23日 02 版

责任编辑：桂强