原标题：台风蓝色预警：“安比”将于中午前后移入山东境内
中国天气网讯 中央气象台7月23日06时继续发布台风蓝色预警：
今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心今天（23日）早晨5点钟位于江苏省阜宁县境内，就是北纬33.8度、东经119.6度，外围最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为988百帕。
预计，“安比”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱，即将于今天中午前后移入山东境内，尔后转向偏北方向移动。
另外，北部湾热带低压的中心已于昨天（22日）晚上7点20分前后在海南省东方市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为992百帕。今天（23日）早晨5点钟其中心位于海南省临高县境内，就是北纬19.7度、东经109.7度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为990百帕。
预计，该热带低压将以每小时10公里左右的速度向北偏东方向移动，强度变化不大，即将进入琼州海峡，并有可能于今天中午前后在广东雷州半岛沿海再次登陆（热带低压，6-7级，12-15米/秒），登陆后将转向偏北方向移动。
此外，台湾以东洋面热带低压的中心已于今天（23日）早晨5点钟前后移入东海南部海面，早晨5点钟其中心位于台湾省台北市以东大约200公里的海面上，就是北纬25.4度、东经123.5度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为998百帕。
预计，该热带低压将以每小时25公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。
大风预报：23日08时至24日08时，北部湾、琼州海峡、南海大部、巴士海峡、台湾以东洋面、东海大部、黄海中南部、长江口区、杭州湾以及河北沿海、天津沿海、山东沿海、江苏沿海、上海沿海、浙江北部沿海、广东中西部沿海、广西沿海、海南沿海将有6-7级大风，其中黄海西南部、渤海西部、山东南部沿海、江苏东北部沿海等地的部分海域或地区的风力有8-9级，阵风10-11级。
降水预报：23日08时至24日08时，江苏东北部、山东中东部、河北东南部、天津、北京东南部、海南岛大部、广西南部、广东西南部等地将有大到暴雨，其中山东中部和东南部、河北东南部、海南岛西北部、广西南部、广东西南部等地的部分地区有大暴雨（100-240毫米）。
防御指南：
政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。
相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。
停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。
加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。
相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美日澳用击沉演习震慑大陆？被台网友...
- 【 军事 】 出鞘：如何看土耳其山寨中国技术搞两...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 小S蔡康永找不到默契?制作人谈节目下...
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 别让“不懂事”成为“失败家长”的遮...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有