原标题：台风蓝色预警：“安比”将于中午前后移入山东境内

中国天气网讯 中央气象台7月23日06时继续发布台风蓝色预警：

今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心今天（23日）早晨5点钟位于江苏省阜宁县境内，就是北纬33.8度、东经119.6度，外围最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为988百帕。

预计，“安比”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱，即将于今天中午前后移入山东境内，尔后转向偏北方向移动。

另外，北部湾热带低压的中心已于昨天（22日）晚上7点20分前后在海南省东方市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为992百帕。今天（23日）早晨5点钟其中心位于海南省临高县境内，就是北纬19.7度、东经109.7度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为990百帕。

预计，该热带低压将以每小时10公里左右的速度向北偏东方向移动，强度变化不大，即将进入琼州海峡，并有可能于今天中午前后在广东雷州半岛沿海再次登陆（热带低压，6-7级，12-15米/秒），登陆后将转向偏北方向移动。

此外，台湾以东洋面热带低压的中心已于今天（23日）早晨5点钟前后移入东海南部海面，早晨5点钟其中心位于台湾省台北市以东大约200公里的海面上，就是北纬25.4度、东经123.5度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为998百帕。

预计，该热带低压将以每小时25公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：23日08时至24日08时，北部湾、琼州海峡、南海大部、巴士海峡、台湾以东洋面、东海大部、黄海中南部、长江口区、杭州湾以及河北沿海、天津沿海、山东沿海、江苏沿海、上海沿海、浙江北部沿海、广东中西部沿海、广西沿海、海南沿海将有6-7级大风，其中黄海西南部、渤海西部、山东南部沿海、江苏东北部沿海等地的部分海域或地区的风力有8-9级，阵风10-11级。

降水预报：23日08时至24日08时，江苏东北部、山东中东部、河北东南部、天津、北京东南部、海南岛大部、广西南部、广东西南部等地将有大到暴雨，其中山东中部和东南部、河北东南部、海南岛西北部、广西南部、广东西南部等地的部分地区有大暴雨（100-240毫米）。

防御指南：

政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

责任编辑：张建利