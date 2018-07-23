原标题：长春长生销售代理卷入12起贿案：涉豫皖闽粤四省，谁在收钱

被查出造假疫苗的长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”），已经被立案调查。

7月22日，国家药监局负责人通报长春长生违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗案件有关情况。7月15日，国家药监局会同吉林省局组成调查组进驻企业全面开展调查。现已查明，企业编造生产记录和产品检验记录，随意变更工艺参数和设备。国家药监局已责令企业停止生产，收回药品GMP证书，召回尚未使用的狂犬病疫苗。国家药监局会同吉林省局已对企业立案调查，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。

这已经是长春长生一年内被第二次发现产品生产质量问题。去年10月，原食药监总局抽样检验中发现该企业生产的1批次百白破疫苗效价不合格，该产品目前仍在停产中。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查阅并整理裁判文书网上已公开的文件发现，在过去十多年中，不完全统计，长春长生及其母公司长春长生生物科技股份有限公司（002680，长生生物）至少涉入了12起受（行）贿案（注：受贿和行贿主体相同只计算一次），案情多为该公司销售人员或者地方经销商向当地负责疫苗采购的相关人员提供好处费、推广费、回扣款，以获得疫苗的优先采购或更大的采购份额。

澎湃新闻记者梳理发现，这12起案件集中发生在安徽、河南、福建、广东四省，时间跨度从2001年至2017年，受贿人员大多为县市一级的疾控中心工作人员，也有医院免疫门诊的负责人，属于典型的“蝇贪”，只有一起案件被告人为安徽省疾控中心的工作人员。另外，一些案件中常常一人受贿，多人分得好处。而行贿人则多为医药代理公司的销售人员。12起案件中，直接牵涉长春长生工作人员的为4起。行贿方式主要为按疫苗的销量提供回扣和提成。

例如，在湛江市杨某受贿一案中，她在担任湛江某医院接种门诊负责人期间，曾按照7元/支的价格收受长春长生水痘疫苗代理商的好处。除了她本人之外，科室内还有6名护士从回扣款中获益。据杨某供述，她收到供应商业务员所送回扣款后，会将回扣费拿回科室7个人平均分配。

向多家药企收好处费

澎湃新闻记者梳理长春长生等公司卷入的这12起贿赂案发现，从疫苗企业“收好处”的基层防疫、疾控部门人员，往往会收取多家公司的“好处费”。

上述12起案件中，受贿方均受到了起诉，而行贿方与受贿方同时受到起诉的仅有3例。因为，受贿主体大多不止收受来自一家疫苗厂商或代理商（经销商）的好处，因此单个行贿方的涉案金额往往不大。上述案件中，与长生疫苗相关的最少的一起涉案财物是2000元的购物卡，最多的回扣款也仅为十几万元。

例如，在安徽亳州万某某受贿案中，万某某任蒙城县疾控中心主任期间共接受过13名医药代理人的好处费，多则获得回扣11万，少则5000元。

2001年起，时任安徽蒙城县卫生局防疫站站长、疾病预防控制中心主任万某某，利用职务之便，收受长春长生实业有限公司安徽区经理、江苏延申生物科技股份有限公司安徽区经理班某100000元。（注：2002年5月27日，“长春长生实业股份有限公司”名称变更为“长春长生生物科技股份有限公司”。）

万德明称，2001年以来，经他同意，班某代理的甲肝、乙肝、狂犬疫苗先后进入蒙城市场，疫苗款也能顺利拨付，班某在疫苗销售过程中获得更多的利润。

据班某证词，2001年他受长春医药公司指派，来到蒙城疾控中心开展业务，后万德明安排陈某同其商谈采购疫苗事宜，后约定每支疫苗给蒙城县防疫站0.5元到1元的提成。

不只是长春长生的疫苗。

而《万德明犯受贿罪、贪污罪一审刑事判决书》还提到，万德明收受安徽远望医药科技有限公司业务员王某甲十一万元；收受安徽丰禾医药有限公司经理王某乙五万元；收受北京华卫骥生物医药公司业务员吴某的四万元；收受江苏仁仁生物医药有限公司经理王某丙三万六千元；收受武汉生物研究所业务员王某丁三万二千元；收受长春百克公司业务员程某二万三千元；收受罗益（无锡）生物制药有限公司郭某一万六千元；收受安徽利生药品有限公司业务员、安徽佰XX物医药有限公司业务员张某一万五千元；收受收安徽利生药品有限公司业务员、安徽佰XX物医药有限公司业务员李某乙的七千元；收受滁州华安生物医药有限公司业务员杨某五千元；收受华北金坦生物技术股份有限公司刘某甲一万五千八百六十六元；收受北京科兴业务员王某戊价值五千元的购物卡。

不只是药企员工，万德明还被控收受蒙城县腾飞打字社母某一万元及价值四千元的购物卡；收受安徽省伟业净化设备有限公司职工卓某一万元及给万德明装修住房花费一万六千元；收受蒙城县第二中学教师丁某一万元；收受蒙城县福利大理石厂秦某三千元等。

法院一审判决被告人万德明犯受贿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十三万元；犯贪污罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币十一万元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四十四万元。

长生生物去年销售费用激增152%

长生生物的财报显示，报告期内，公司各项工作按照既定计划稳步推进，疫苗产品保持了良好的销售势头。2017年，公司实现营业收入15.53亿元，同比增长52.60%，；净利润为5.66亿元，同比增长33.28%。其中疫苗销售收入占总收入的99.1%。

值得注意的是，营收增长的同时，长生生物的销售费用也大幅高企，在2017年销售费用约为5.83亿元，增幅高达152.52%，公司解释称，销售费用的增长主要是营销模式受疫苗流通条例影响，推广费、市场服务费、会议费和运输费增加所致。

相比之下，长生生物在研发上的投入远不及销售费用。2017年研发投入1.22亿元，同比增长182.01%，研发投入占营业收入的比例为7.87%。当年新增研发人员仅3人。

对比同行业中其他公司， 2017年，沃森生物的研发投入为3.33亿元，占营收的比重为49.87%；康泰生物的研发投入为1.19亿元，占营收的比重为10.27%，均远高于长生生物的研发占比。

责任编辑：吴金明