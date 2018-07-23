20省份集体发声 多地宣布停用长春长生狂犬病疫苗

原标题：20省份集体发声！多地疾控部门宣布停用长春长生狂犬病疫苗

针对长春长生公司狂犬病疫苗生产违规事件，多地疾控部门已陆续做出回应。

7月15日，国家药监局发布了《关于长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告》，根据线索，国家药品监督管理局组织对长春长生生物科技有限责任公司开展飞行检查，发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。

国家药监局的通告指出，本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

7月16日起，多地疾控部门做出回应。据澎湃新闻记者不完全统计，截至7月22日，至少已有20个省、自治区和直辖市的疾控部门就长春长生疫苗事件进行发声。

包括上海、河南、海南、重庆、山东、山西、广西、河北、8个省市在内的疾控中心明确表示，全面停用、或是暂停使用长春长生狂犬病疫苗。

湖南、福建、广东这3省疾控中心表示，该省境内没有涉事批次狂犬疫苗。

另外，还有西藏、北京、天津、江西四地疾控部门称，未采购长春长生公司狂犬病疫苗产品或是采购此次涉事疫苗批次。

7月17日，长春长生公司发布《声明》称，该公司所有已经上市的人用狂犬病疫苗产品质量符合国家注册标准，没有发生过因产品质量问题引起的不良反应事件，请广大使用者放心。

不过，长春长生还在声明中表示，在检查组发现问题后，公司第一时间把所有涉及的批次疫苗全部封存，避免流向市场，为保证用药安全，公司正在对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）全部实施召回。

截至7月22日，也有不少省市对召回情况做出了介绍，河南省称，截至7月17日中午12时，河南全省上报封存的长春长生狂犬病疫苗数量是141380.8人份（每人份是5支），据估，这占到长春长生狂犬病疫苗河南市场总量的90%以上。广西疾控中心称，长春长生公司主动自行召回，属公司行为，至2018年7月18日，广西已有58个县（市、区）召回93384支。

在各地疾控中心的情况通报中，还介绍了不少有关疫苗的资料。

江苏疾控介绍，从2006年开始，我国已对全部上市疫苗实施批签发制度，即对每批疫苗出厂上市或者进口时进行的强制性检验、审核，在这种制度要求下，企业生产的每一批生物制品，都要经抽样、送检、资料审核及检验合格之后，才能上市，检验不合格或者审核不符合规定的，不得上市或者进口。

多地疾控中心均提醒，如已接种了长春长生公司的冻干人用狂犬病疫苗，尚未完成全程接种的，可使用另一品牌的冻干人用狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种。

山西疾控中心还提醒，不只是狗才会携带狂犬病毒，猫、蝙蝠、狐狸、浣熊等动物都可能携带狂犬病毒，被其中任何一种咬伤后都要做好紧急处理。

7月22日，据中国政府网消息，李克强总理就疫苗事件作出批示：此次疫苗事件突破人的道德底线，必须给全国人民一个明明白白的交代。

李克强在批示中要求，国务院要立刻派出调查组，对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查，尽快查清事实真相，不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。对一切危害人民生命安全的违法犯罪行为坚决重拳打击，对不法分子坚决依法严惩，对监管失职渎职行为坚决严厉问责。尽早还人民群众一个安全、放心、可信任的生活环境。

附：各省、直辖市、自治区对长春长生狂犬病疫苗违规事件的通报

1。 上海：已全面停用长春长生狂犬病疫苗

7月16日，上海市疾病预防控制中心官方微信公众号“上海疾控”发布消息称，上海已经全面停用长春长生狂犬病疫苗，进一步的消息，需等待国家药监部门和疫苗生产企业的后续通知。

上海疾控中心称，如已接种过长春长生狂犬病疫苗部分剂次，可选择同样采用“五针法”的其他品牌狂犬病疫苗。

2。 河南：暂停使用、就地封存所有长春长生的狂犬病疫苗

7月17日，据河南当地媒体大河网报道，负责长春长生疫苗在河南的推广、代储和代运的河南大润生物药业有限公司告知记者，该公司在7月15日下午5时，已经通知到河南区域所有在用长春长生狂犬病疫苗的县级疾控中心，要求他们暂停使用、就地封存所有长春长生的狂犬病疫苗。

上述报道称，截至7月17日中午12时，河南全省上报封存的长春长生狂犬病疫苗数量是141380.8人份（每人份是5支），据估，这占到长春长生狂犬病疫苗河南市场总量的90%以上。

7月18日，河南省疾病预防控制中心官方微信@河南疾控发布消息称，河南境内没有涉事疫苗。在@河南疾控发布的答疑文章中，河南疾控称，国家药监局公告中指出，本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。所以，已经注射过该厂家生产的其他批次狂犬病疫苗的群众不用担心。

3。 海南：已全面停用长春长生狂犬病疫苗

7月17日，据海口网报道，海南已经全面停用长春长生生物科技有限责任公司生产的冻干人用狂犬病疫苗，其他生产厂家的冻干人用狂犬病疫苗供应充足，能保障海南狂犬病暴露预防处置工作的正常开展。

报道称，海南省疾控中心提醒，如已接种了该企业的冻干人用狂犬病疫苗，尚未完成全程接种的，可使用另一品牌的冻干人用狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种；已经完成全程接种的，等待国家药品监督管理局进一步通知，目前不建议重新接种。

4。 重庆：暂停使用并就地封存长春长生狂犬病疫苗

7月18日，重庆市疾病预防控制中心微信公众号@重庆疾控发布消息称，自7月15日，重庆市暂停使用并就地封存长春长生生物科技有限责任公司冻干人用狂犬病疫苗。

5。 山东：已全面停用长春长生公司生产的狂犬病疫苗

7月18日，山东省疾病预防控制中心官方微信@山东疾控发布消息称，山东省已经全面停用长春长生生物科技有限责任公司生产的人用狂犬病疫苗，进一步的消息，需等待国家药监部门和疫苗生产企业的后续通知。

7月23日，@山东疾控称，长春长生公司生产的流入山东的252600支不合格百白破疫苗（批号201605014-01），流向已全部查明，涉及儿童未发现疑似预防接种异常反应增高。

6。 山西：已停止使用长春长生狂犬病疫苗

7月19日，山西省疾病预防控制中心官方网站发布消息称， 根据国家药品监督管理局的通告和长春长生生物科技有限责任公司紧急通知，全省各接种点已停止使用长春长生狂犬病疫苗。

山西疾控中心还提醒，不只是狗才会携带狂犬病毒，猫、蝙蝠、狐狸、浣熊等动物都可能携带狂犬病毒，被其中任何一种咬伤后都要做好紧急处理。

7。 广西：已有58个县（市、区）召回93384支

7月19日，广西疾病预防控制中心微信公众号@广西疾控发布消息称，广西境内没有涉事疫苗，

广西疾控中心提到，进入广西公共资源交易中心第二类疫苗采购系统的狂犬病疫苗生产企业共有11家，至2018年7月18日，采购系统中狂犬病疫苗配送量为150万支，该企业（指长春长生）配送量为48万支，约占32%左右。

广西疾控中心称，长春长生公司主动自行召回，属公司行为。至2018年7月18日，广西已有58个县（市、区）召回93384支。

另据当地媒体7月20日报道，目前广西已全面停用长春长生生物科技有限责任公司生产的冻干人用狂犬病疫苗，自治区疾控部门将密切关注本次事件进展，并及时公布相关处理情况。

8。 福建：没有涉事批次狂犬疫苗

7月19日，据福州新闻网报道，福建省疾控中心回应称，福建省没有涉事批次狂犬疫苗。

上述报道称，福建省疾控中心表示，根据《2018年福建省第二类疫苗采购目录》，包括长春长生在内的10家生产企业的狂犬疫苗进入我省的采购目录，有部分县区采购，但由于飞行检查的所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

9。 青海：没有完成全程接种程序的，可以选用其他厂家的狂犬病疫苗按原接种程序继续接种

7月19日，青海省疾病预防与控制中心微信公众号@青海疾控消息，据了解，国家药品监督管理局正组织对企业的调查工作。根据《狂犬病暴露预防处置工作规范》，没有完成全程接种程序的，可以选用其他厂家的狂犬病疫苗按原接种程序继续接种。

10。 湖南：湖南境内没有涉事疫苗

7月20日，湖南省疾病预防控制中心官方微博@湖南疾控消息，根据国家药品监督管理局以及涉事公司的公告，本次检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制，7月16日，涉事企业长春长生发布公告表示：为了保证用药安全，长春长生正对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗全部实施召回。

湖南疾控称，湖南境内没有涉事疫苗。

湖南疾控介绍，照技术指南要求，狂犬病疫苗接种应当按时完成全程免疫，尽量使用同一品牌的狂犬病疫苗，若无法实现，可使用不同品牌的合格狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种。

11。 江苏：江苏省内各地的疫苗都是通过批签发检验、审核合格后，经正规渠道统一招标采购，才能配送到各接种点供大家注射接种

7月20日，据江苏省疾病预防控制中心官方微信@江苏疾控消息，目前江苏省内各地的疫苗都是通过批签发检验、审核合格后，经正规渠道统一招标采购，才能配送到各接种点供大家注射接种。

江苏疾控介绍，从2006年开始，我国已对全部上市疫苗实施批签发制度，即对每批疫苗出厂上市或者进口时进行的强制性检验、审核，在这种制度要求下，企业生产的每一批生物制品，都要经抽样、送检、资料审核及检验合格之后，才能上市，检验不合格或者审核不符合规定的，不得上市或者进口。

另据中国江苏网7月19日报道，目前，扬州市大部分地区使用的是辽宁成大的狂犬疫苗，对于少部分使用长春长生公司疫苗的地区，已经采取措施进行处理：一是积极配合长春长生公司封存其狂犬疫苗，二是不再采购和使用其狂犬疫苗，三是对已接种长春长生疫苗，且未全程接种完成的受种者，根据狂犬病接种指南和江苏省二类疫苗指导意见用其他厂家同品种疫苗，完成全免疫。

12。 河北：已经全面停用并封存长春长生生产的狂犬疫苗

7月21日，据河北广播电视台官方微信@河北综合广播报道，河北省疾控中心免疫规划管理所所长张振国介绍，长春长生生产的狂犬疫苗在河北省的采购目录之内，目前全省各地疾控机构已经全面停用并封存该企业生产的狂犬疫苗。

13。 西藏：从未在长春长生购买“人用狂犬病疫苗”和“吸附无细胞百白破联合疫苗”，与该公司无任何业务关联

7月21日，据西藏疾病预防控制中心官方微信@西藏疾控消息，西藏自治区疾控中心高度重视此次疫苗事件，安排专人再次对相应疫苗采购、供应、库存等情况进行了严格排查，再次确认，西藏自治区从未在长春长生购买“人用狂犬病疫苗”和“吸附无细胞百白破联合疫苗”，与该公司无任何业务关联。

西藏疾控中心还称，也未采购使用武汉生物所生产的批号为201607050-2无细胞百白破疫苗（根据国家药监局公布的信息，此两批次问题疫苗分别销往山东、重庆和河北等地），特此说明，请广大西藏市民放心接种疫苗。

14。 北京：长生生物这两个出问题的疫苗，北京市均未采购

7月22日，据北京日报报道，长生生物狂犬病疫苗生产记录造假风波尚未平息，其公司子公司长春长生日前又因“吸附无细胞百白破联合疫苗”（简称“百白破”）检验不符合规定，遭到吉林省药监局行政处罚。记者从北京市疾控中心获悉，对于长生生物这两个出问题的疫苗，北京市均未采购，公众可以放心接种疫苗。

15。 浙江：长春长生公司通知召回原批准上市的狂犬病疫苗，我省已全部封存

7月22日，据浙江新闻客户端报道，7月22日晚，浙江省疾病预防控制中心官方微信对全省相关疫苗情况进行了权威发布，浙江省使用的疫苗都是国家药监批签检验合格的疫苗。

浙江疾控中心称，经检查，浙江省没有国家食品药品监督管理局通报的涉事批次疫苗，为确保接种安全，长春长生公司通知召回原批准上市的狂犬病疫苗，我省已全部封存。

对于长春长生公司生产的百白破疫苗，浙江疾控中心提到，近五年，长春长生的无细胞百白破疫苗未进入我省使用，我省供应使用的无细胞百白破疫苗均为国家药监批签检验合格的疫苗。

16。 广东：无长春长生公司涉事批次的狂犬疫苗

7月22日，广东省疾控中心官方微信发布消息称，目前广东并未采购国家FDA早前通报长春长生公司涉事批次的百白破疫苗；而早前通报的狂犬疫苗并未出厂上市，因此广东省亦无该公司涉事批次的狂犬疫苗。

广东疾控中心还表示，疫苗批准上市前必须经过严格的临床试验证明其安全有效，才会被国家批准上市。因此，只要严格按照接种程序接种的符合国家批准的合格疫苗，就可以产生抗体，市民无须进行抗体检测。

17。 陕西：长春长生生产的其他批次狂犬疫苗也已全部实施召回

7月22日，据央广网报道，记者从陕西省疾控中心获悉：国家食药监总局查出的问题冻干人用狂犬病疫苗尚未出厂，该公司生产的其他批次狂犬疫苗也已全部实施召回，而问题“百白破”疫苗陕西省在招标采购中没有涉及相关批次。

18。 天津：本市未采购长春长生狂犬病疫苗

7月22日，据津云新闻报道，天津市疾病预防控制中心有关负责人接受采访时表示，本市未采购长春长生生产的狂犬病疫苗。

天津疾控中心表示，天津市采购狂犬病疫苗的厂家分别为：吉林迈丰生物药业有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、成都康华生物制品有限公司、广州诺诚生物制品股份有限公司宁波荣安生物药业有限公司以及葛兰素史克有限公司。

19。 四川：问题冻干人用狂犬病疫苗已全部实施召回，并未进入社会

7月22日，据四川在线报道，记者7月22日采访了省卫生计生委疾控处相关负责人，据了解，问题冻干人用狂犬病疫苗已全部实施召回，并未进入社会，而问题“百白破”疫苗由于四川省在疫苗招标采购中没有涉及相关批次的疫苗，因此公众可以放心。

20。 江西：未采购涉事批次疫苗

7月22日，据中国江西网报道，记者从江西省疾控中心了解到，江西省未采购涉事批次疫苗。

其他部分城市：

昆明：

7月20日，据昆明日报报道，记者走访市、区疾控中心获悉，目前，昆明已停用长春长生生产的疫苗。记者从昆明市疾控中心获悉，今年，该中心采购的狂犬病疫苗，国产的主要是广州诺诚、宁波荣安生产的，并没有长春长生生产的产品。

黄山：

据安徽网报道， 7月22日，黄山市卫计委称长生狂犬疫苗已就地封存，该市也无有问题百白破疫苗进入。

合肥：

据合肥市疾病预防控制中心官方网站消息，合肥市疾控中心称，目前合肥市已经停止使用并召回所有长春长生狂犬病疫苗，其余批次长春长生狂犬疫苗是否存在问题等待国家药监部门通知。

贵阳：

据贵州广播电视台官方微信@知知贵阳7月17日报道，贵阳市已全面停用长春长生狂犬病疫苗！如果已接种。

长春：

据长春疾控7月22日消息，长春市疾控中心就当前群众关心的疫苗问题作出如下回应：7月15日，国家药监局通告的长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗，所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制，长春市并没有该批次疫苗，目前，我市未发现接种狂犬疫苗后发生不良反应异常的情况。另外，根据国家药监局调查2017年长春长生涉事百白破疫苗并未流入吉林省。

责任编辑：吴金明