台军机撞山坠毁飞行员遇难 因战管未及时下令爬高

原标题：台军机撞山坠毁飞行员死 因战管未及时下令爬高
中新网7月23日电 据台湾《联合报》报道，6月4日，台湾空军1架F-16战斗机（机号6685号）在新北五分山撞山，飞行员吴彦霆少校死亡。经过一个多月调查，台湾空军表示，当这架战机在低空进入云层时，战管未于第一时间下令爬高，飞行员错过转弯时机。此外，可能因为近年台湾军方动不动就受到责备或处分，养成人员保守被动习惯，几秒钟的耽误造成致命后果。
台湾空军回应，已请飞行安全专家、教授及学者等共同组成调查委员会，F-16黑盒子已送回美国原厂鉴定，为避免影响调查进行，对相关消息不予评论。台湾空军已进行全面检讨、寻求对策改善，以落实飞行及地面工作安全。
调查指出，6月4日台湾空军两架F-16以西南方向、2000英尺高度飞向基隆港，模拟投弹后，立刻向左转并爬升脱离。但在接近目标区时，飞机突然在低空进入云层，吴彦霆以无线电请求脱离，但战管回答“待命”，飞在云中的F-16因此没有改变航向高度，错过预定脱离点，冲入山区，发生事故。
为何战管当时不立即下令爬高？因为如果爬高，就会与松山机场的离场航线重叠，容易发生空中接近意外。当时松山机场正好有一架飞机起飞，因此战管决定先通知机场航管，确认对方不会进入，结果，造成致命的延误。
然而，F-16模拟攻击本来就是演习预定科目，事前已划设管制区，约定军机优先使用，民航机如需飞入，需先通知。而从实际航路来看，班机也从未飞入演习区。
既然如此，为何战管仍然小心过度，不在第一时间下令F-16爬高？调查认为是因为台湾岛内空域拥挤，近年只要一发生民航机与军机接近，机上空中防撞系统一响，战管人员往往就被追究惩处，久而久之，养成保守心态，即使当天拥有空域使用优先权，仍然先询问航管，不敢第一时间独自判断下令。
另一方面，因为基隆港后方是山，山头高度超过当时F-16的2000英尺飞行高度，一完成“投弹”，就必须左转弯脱离爬升。即使战管没在第一时间下令爬升，几秒钟后F-16也将飞到原定脱离点，但在失去能见度的情况下，又接到“待命”通知，战机错过转弯时机，导致失事。为此，台湾空军已在各飞行单位进行讲习，提醒飞行员：在飞行中如果失去目视参考，绝对要注意“状况警觉”。
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