原标题：商务部：对欧盟等不锈钢钢坯进行反倾销立案调查
中新网7月23日电 商务部23日在官网发布公告，公告称，23日起对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热扎板/卷进行反倾销立案调查。
商务部。（资料图）中新网记者 金硕 摄
本次调查确定的倾销调查期为2017年1月1日至2017年12月31日，产业损害调查期为2014年1月1日至2018年3月31日。
公告表示，本次调查自2018年7月23日起开始，通常应在2019年7月23日前结束调查，特殊情况下可延长至2020年1月23日。
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