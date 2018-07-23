新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

商务部：对欧盟等不锈钢钢坯进行反倾销立案调查

商务部：对欧盟等不锈钢钢坯进行反倾销立案调查
2018年07月23日 09:29 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：商务部：对欧盟等不锈钢钢坯进行反倾销立案调查

　　中新网7月23日电 商务部23日在官网发布公告，公告称，23日起对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热扎板/卷进行反倾销立案调查。

商务部。（资料图）中新网记者 金硕 摄商务部。（资料图）中新网记者 金硕 摄

　　本次调查确定的倾销调查期为2017年1月1日至2017年12月31日，产业损害调查期为2014年1月1日至2018年3月31日。

　　公告表示，本次调查自2018年7月23日起开始，通常应在2019年7月23日前结束调查，特殊情况下可延长至2020年1月23日。

责任编辑：张建利

欧盟钢坯不锈钢
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区