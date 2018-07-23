黄河2018年第2号洪水形成 防汛Ⅳ级应急响应启动

原标题：黄河2018年第2号洪水形成 黄河上游防汛Ⅳ级应急响应启动

中新网郑州7月23日电 （记者 李志全 通讯员都潇潇）7月23日，记者从黄河防总获悉，受刘家峡至兰州区间降雨影响，黄河防总发布黄河上游汛情蓝色预警，8时起启动黄河上游防汛Ⅳ级应急响应。

7月17日，山西临汾，游客在黄河壶口瀑布游览观瀑。吕桂明 摄 图片来源：视觉中国

受刘家峡至兰州区间降雨影响，黄河兰州水文站7月23日4时54分流量2700立方米每秒，形成黄河2018年第2号洪水，23日8时流量达到3600立方米每秒，黄河上游防汛形势趋于严峻。按照《黄河防汛应急预案》规定，经黄河防总研究决定，发布黄河上游汛情蓝色预警，自7月23日8时起，启动黄河上游防汛Ⅳ级应急响应。

黄河防总要求上游四省（区）防指按照黄河防汛Ⅳ级应急响应的要求进行全面部署，防汛责任人迅速上岗到位、靠前指挥。沿黄各级防汛部门加强局地强降雨防范，做好山洪、泥石流等灾害防御工作，及时转移受威胁区人员，确保人员安全；加强河势、工情观测，加强堤防巡查和工程防守，发现险情及时抢护，确保防洪工程安全；加强防汛宣传和信息报送工作，及时报告重要汛情和动态。各水库管理单位严格执行调度指令，有序泄流，加强库区和大坝巡查，确保库区和大坝安全。

综合考虑黄河兰州上下河段降雨情况，7月23日2时30分起，黄河防总决定刘家峡水库出库流量按1000立方米每秒控泄。7时，黄河防总紧急召开会商会，分析研判近期雨水情，部署当前防汛工作，并派出黄河防总工作组赶赴兰州。

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