原标题：人社部：二季度末登记失业率3.83% 降至多年来低位

7月23日，人社部举行2018年二季度新闻发布会，人社部新闻发言人卢爱红通报2018年二季度人力资源社会保障工作进展情况。

中新网北京7月23日电（邱宇）人社部新闻发言人卢爱红23日在发布会表示，上半年，我国就业状况总体平稳、稳中有进，走势良好。

1-6月，累计实现城镇新增就业752万人，同比增加17万人。二季度末，全国城镇登记失业率3.83%，同比下降0.12个百分点，降至多年来低位。

同期，社会保险覆盖范围不断扩大。截至6月底，全国基本养老、失业、工伤参保人数分别为9.25亿人、1.91亿人、2.3亿人。社会保障卡持卡人数达到11.5亿人。

基金运行稳中向好。1-6月，全国基本养老、失业、工伤三项基金总收入为2.65万亿元，同比增长19%，总支出为2.15万亿元，同比增长18%。

责任编辑：张建利