原标题：杜特尔特政府成绩单出炉：改善对华关系很重要

资料图：菲律宾总统杜特尔特（图源：新华社/路透）

中国南海新闻网7月23日电据菲律宾《世界日报》23日报道，在菲总统府21日晚间发布的《政府过去两年主要成就》报告中，改善对华关系是其中的一项重要内容。

报告称，杜特尔特政府的非对抗性措施促使中菲关系转圜并逐渐改善。杜特尔特对中国和印度的访问吸引了大量投资，签署了一系列重要的双边经贸协议，预计可创造4.5万个新就业岗位。

关于南海问题，报告称，杜特尔特政府坚持通过包括双边磋商机制在内的高级别互访和会议与中方接触。“这些举措似乎使中菲双方都得以提升管理南海局势、避免紧张升级的能力；使渔民得以更大程度上进入黄岩岛海域；使我们拥有额外手段保护我们的环境和海洋生态系统。”

另据《菲律宾商报》22日报道，面对国内的民调压力，菲总统府发言人洛克回应称，菲政府将坚持以对话而非对抗的方式与中国一起解决南海问题。

除了涉华内容，菲律宾《政府过去两年主要成就》报告列举的其他成就包括基建、反毒、反腐、反恐等。

责任编辑：张建利