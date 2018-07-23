未庆祝年改是谦卑？赖清德被讽:发言人酒驾是千杯

原标题：赖清德自夸年改没庆祝是谦卑 网友细数“党的谦卑”获赞

中国台湾网7月23日讯 据台湾“中时电子报”报道，台湾地区行政管理机构负责人赖清德昨称蔡英文在年改后没有大肆庆祝，反而向军公教人员致谢、道歉，如果这不是谦卑，什么才叫做谦卑。乡民则细数“党的谦卑”，被大赞“赢了”！

报道说，台湾地区领导人蔡英文与台湾地区行政管理机构负责人赖清德21日受邀出席台湾青创总会主办的社团高峰会，赖清德致词时说，年金改革完成后，台当局没有庆祝，反而对军公教表达感谢与道歉，“如果说这不是谦卑，那什么才叫做谦卑？”

PTT乡民则笑言赖清德实在是太谦卑了，并细数“党的谦卑”，包括：

台大迄今无校长没有庆祝，这不是谦卑吗？

核四燃料棒送回没有庆祝，这不是谦卑吗？

蒋月惠上台北一天就黑一半没有庆祝，这不是谦卑吗？

赖清德高升“行政院长”没有庆祝，这不是谦卑吗？

徐国勇高升“内政部长”没有庆祝，这不是谦卑吗？

实在是太谦卑了！

另也有网友补充：

发言人酒驾，难道不是千杯吗？

实习生250万年薪，也没庆祝， 这也是千杯！（中国台湾网 娟子）

责任编辑：张申