原标题：人社部：养老金标准调整 多数地区已发放到位

7月23日，人社部举行2018年二季度新闻发布会，人社部新闻发言人卢爱红通报2018年二季度人力资源社会保障工作进展情况。

中新网客户端7月23日电 （记者 邱宇）人社部新闻发言人卢爱红23日在发布会上通报二季度人力资源社会保障工作进展情况：调整退休人员基本养老金标准，多数地区已经发放到位。提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准，部分省份在此基础上进一步提高了基础养老金。

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