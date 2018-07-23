人社部:上半年仲裁机构处理劳动人事争议83.1万件

原标题：上半年仲裁机构处理劳动人事争议案件83.1万件

中新网7月23日电 人社部新闻发言人卢爱红今日指出，上半年，全国劳动人事争议调解仲裁机构共处理劳动人事争议案件83.1万件，同比上升3.3%，办结案件73.1万件，调解成功率为68.1%，仲裁结案率为84.7%。

资料图：招聘会现场。中新社记者 刘新 摄

人社部今日召开2018年第二季度新闻发布会，通报2018年上半年人社工作主要进展情况和下一步工作安排，发布解读上半年就业、社会保障等数据。

卢爱红介绍了上半年劳动关系工作进展情况：一是劳动关系协调工作继续推进。国务院印发关于改革国有企业工资决定机制的意见。深入推进国有企业负责人薪酬制度改革。继续推进构建和谐劳动关系综合试验区建设。建立健全企业薪酬调查和信息发布制度。各地合理调整最低工资标准、发布工资指导线。

二是劳动人事争议调解仲裁工作不断加强。上半年，全国劳动人事争议调解仲裁机构共处理劳动人事争议案件83.1万件，同比上升3.3%，办结案件73.1万件，调解成功率为68.1%，仲裁结案率为84.7%。

三是劳动保障监察执法力度进一步加大。对2017年省级政府保障农民工工资支付工作进行考核，约谈被评为C级的三个省区政府负责人。推进劳动用工领域诚信体系建设，在全国公布2018年第二批重大欠薪违法案件，发布第一批拖欠农民工工资“黑名单”。截至6月底，全国各级劳动保障监察机构共查处各类劳动保障违法案件6.6万件，为106.5万名劳动者追发工资等待遇108.8亿元。

他明确了下一步工作安排：一是做好劳动关系协调工作。深入贯彻落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见，全力推进国有企业负责人薪酬制度改革。继续做好化解过剩产能职工安置中劳动关系处理工作。做好企业薪酬调查工作，适时发布相关薪酬和人工成本信息。推进特殊工时管理改革试点。做好全国模范劳动关系和谐企业与工业园区评选表彰工作。

二是加强调解仲裁工作。进一步完善劳动人事争议多元化处理机制，加强调解组织和队伍建设。加强调解仲裁信息化建设，强化调解仲裁在线服务。

三是全面加强治欠保支工作。狠抓治欠保支长效机制建设和源头治理，推动“两金三制”等制度措施落实到每一个在建工程项目。加强日常监察执法和专项检查，全面推行“双随机、一公开”监管机制，畅通劳动者举报投诉渠道，全面实行劳动保障监察举报投诉案件省级联动处理机制，健全跨地区执法协作机制。加快推行拖欠农民工工资“黑名单”管理，加大重大欠薪违法行为社会公布和违法失信联合惩戒力度，对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的，依法及时移送司法机关追究刑事责任。

责任编辑：张建利