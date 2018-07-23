制定养老保险全国统筹时间表推进如何?人社部回应

原标题：制定养老保险全国统筹时间表工作推进如何？人社部回应

中新网7月23日电 关于养老保险全国统筹话题，人社部新闻发言人卢爱红今日指出，国务院通知明确提出，要抓紧制定养老保险全国统筹的时间表和路线图，我们将按照养老保险制度改革发展的总体规划和要求，结合养老保险基金中央调剂制度的建立实施，研究提出养老保险全国统筹方案。

资料图：图为一所高校的退休教师们排队参加活动的照片。 中新社记者 泱波 摄

人社部今日召开2018年第二季度新闻发布会，有记者问，国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知已经印发，请问目前有落实的时间表了吗？通知明确，抓紧制定养老保险全国统筹的时间表、 路线图，请问目前这项工作的推进如何？

卢爱红表示，基本养老保险基金中央调剂制度是整个养老保险制度改革的一个重要方面，是今年正式推出的一项重点改革。5月底，国务院印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》。国务院专门召开会议，对这项工作进行了全面部署。

通知明确从7月1日起建立实施养老保险基金中央调剂制度，要求在不增加社会整体负担、不提高养老保险缴费比例、不影响个人待遇的基础上，建立中央调剂基金，由各省份的养老保险基金上解的资金构成，由中央统一调剂使用，按照人均定额拨付的方式全部拨付给各个省份，实现对地区间养老保险基金的适度调剂，合理均衡地区之间的基金负担，提高养老保险基金整体抗风险能力。

卢爱红称，现行中央财政补助政策和补助方式保持不变，并将继续加大财政补助力度。中央通过养老保险基金中央调剂制度和中央财政补助，支持各地区确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。通知还明确，中央调剂基金按季度上解下拨，要求很具体，根据这些要求，按照国务院专题部署的要求，目前民政部正在会同有关部门制定具体实施办法，将于近期出台实施，确保三季度启动资金缴拨工作。

卢爱红透露，关于养老保险全国统筹问题，国务院通知明确提出，要抓紧制定养老保险全国统筹的时间表和路线图，我们将按照养老保险制度改革发展的总体规划和要求，结合养老保险基金中央调剂制度的建立实施，研究提出养老保险全国统筹方案。在全面实现省级统筹、不断完善基金中央调剂制度的基础上，推进养老保险全国统筹。

责任编辑：张建利