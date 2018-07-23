人社部：截至6月3716.5亿养老金已到账并开始投资

原标题：人社部：截至6月，3716.5亿养老金已到账并开始投资

3716.5亿元养老保险基金已经到账并开始投资。

基本养老保险基金的投资运营正稳步有序推进。

7月23日，人力资源和社会保障部（下称“人社部”）召开2018年第二季度新闻发布会，通报 2018年上半年人社工作主要进展情况和下一步工作安排，发布解读上半年就业、社会保障等数据。作为养老保险制度改革方案的一项重要内容，养老保险基金投资运营的目的是应对人口老龄化、实现养老保险制度更加公平、更可持续发展。

人社部新闻发言人卢爱红表示，到6月底，全国已经有北京、山西、上海、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、广西、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃等14个省（区、市）与社会保险基金理事会签署了委托投资合同。目前，合同的总金额是5850亿元，其中3716.5亿元资金已经到账并开始投资，其他资金将按合同约定分年分批到位。与上季度末相比，第二季度到账并开始投资的金额比今年一季度增加650亿元。

从投资运营情况看，2017年投资收益率是5.23%，此外，上海还准备追加委托投资300亿元，四川准备委托投资1000亿元，正在与全国社保基金理事会商洽签署投资合同。

今年5月底，国务院印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》（下称“《通知》”），明确从7月1日起建立实施养老保险基金中央调剂制度。《通知》要求，在不增加社会整体负担、不提高养老保险缴费比例、不影响个人待遇的基础上，建立中央调剂基金，由各省份的养老保险基金上解的资金构成，由中央统一调剂使用，按照人均定额拨付的方式全部拨付给各个省份，实现对地区间养老保险基金的适度调剂，合理均衡地区之间的基金负担，提高养老保险基金整体抗风险能力。

同时，现行中央财政补助政策和补助方式保持不变，并将继续加大财政补助力度。中央通过养老保险基金中央调剂制度和中央财政补助，支持各地区确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。

卢爱红表示，《通知》明确，中央调剂基金按季度上解下拨，要求很具体，根据这些要求，按照国务院专题部署的要求，目前人社部正在会同有关部门制定具体实施办法，将于近期出台实施，确保三季度启动资金缴拨工作。

“关于养老保险全国统筹问题，国务院通知明确提出，要抓紧制定养老保险全国统筹的时间表和路线图，我们将按照养老保险制度改革发展的总体规划和要求，结合养老保险基金中央调剂制度的建立实施，研究提出养老保险全国统筹方案。在全面实现省级统筹、不断完善基金中央调剂制度的基础上，推进养老保险全国统筹。”卢爱红称。

在下一步准备工作方面，卢爱红指出，一是会同财政部印发加快推进城乡居民养老保险基金委托投资的文件，向城乡居民基本养老保险基金领域扩展，推动各地有序启动城乡居民养老保险基金委托投资工作；二是根据企业职工基本养老保险基金收支余情况，加强分类指导，继续督促有条件的省份开展委托投资工作；三是加强风险控制管理，防范金融风险对养老保险基金投资运营带来的影响，督促管理机构稳慎投资，努力取得长期稳定的投资收益。

责任编辑：吴金明