中国造高速车轮首次驶出国门 160件产品运抵德国

原标题：“中国造”高速车轮首次驶出国门：马钢160件产品运抵德铁

澎湃新闻记者从马钢集团获悉，7月19日，马钢160件时速320公里高速车轮经法国在马钢瓦顿重新包装后，运抵德国铁路公司（下称“德铁”）威滕伯格基地，即将装车上线运行。这是中国制造的高速车轮首次驶出国门，马钢也成为国内首家向海外出口高速车轮的企业。

作为中国车轮的先行者，马钢致力于高速车轮领域近20年，旨在打造世界最具竞争力的轨道交通轮轴企业，建成轮对、高速车轴生产线，形成了涵盖原料、轮轴制造及维修的全产业链。

此前的2016年7月，装配着马钢高速车轮的两辆中国标准动车组，完成时速超420公里的世界最高速动车组交会、重联试验。2017年1月，马钢高速车轮顺利通过60万公里装车运用，获得国内轮轴制造企业首张CRCC证书。

德铁则是欧洲最重要的铁路运营商，其对质量标准和供货要求严格，马钢是德铁在亚洲的首家直供商。轮轴事业部质量监督部副部长刘柳表示， “马钢高铁车轮成功进入德铁，实现对德铁产品供应的全覆盖，充分验证了中国制造、马钢制造的品牌效应和国际竞争力，同时将为进一步拓展全球市场带来示范、联动效应。”

此番供货始于近2年前。2016年11月，德铁主动邀请马钢参与其高铁维修用车轮招标。随后，马钢快速启动认证准备与产品研发工作，仅用半年时间就获得德铁高速车轮供货资质。2017年下半年，马钢成功中标德铁高速车轮项目，以明显优势拿下160件高速车轮订单。今年3月，产品下线并一次性通过TSI认证和客户对产品的首件鉴定。

刘柳补充道，“目前，马钢高速车轮在欧洲其他市场的供货资质认证工作都取得了实质性进展。在取得维修车轮订单后，我们将努力参加新造高铁车辆用车轮的竞争，并努力扩大市场份额。”

马钢是中国最大的机车车辆轮对研发和制造基地，有着近50年的车轮生产经验，是中国最大的普速列车轮对供应商。官网显示，马钢拥有世界上最大的火车车轮轮箍生产线，制造出世界直径最大和载重量最大的车轮，并成为中国动车组车轮研发生产基地。马钢生产的客车车轮在国内市场占有率达90%以上，公司此前的主要车轮产品出口美国、法国等20多个国家和地区。

值得一提的是，为提升公司在车轮领域的竞争力，2014年，马钢以1300万欧元全资收购了法国SAS VALDUNES（瓦顿公司），并重组成立了全资子公司马钢瓦顿。此后，马钢拥有瓦顿的所有技术知识产权。瓦顿是全球知名的钢铁企业，品牌逾百年，主要产品为车轮、车轴及轮对系统等。

责任编辑：吴金明