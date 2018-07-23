台风“安比”登内陆 京津冀受影响将现强降雨天气

原标题：受台风“安比”影响 京津冀将出现强降雨

新华社北京7月23日电（季小波、邰思聪）记者23日从北京市气象局了解到，受台风“安比”减弱低压影响，23日夜间至24日，京津冀地区将出现强降雨天气，其中河北东部、北京东部和天津大部分地区将出现暴雨或大暴雨。北京市发布地质灾害气象风险蓝色预警。

“本次降雨过程的特点是短时雨强大、伴有雷电、东部地区可能有6级左右阵风。”北京市气象局服务首席预报员杨洁受访时表示，“预计，北京地区主要降雨时段主要出现在23日后半夜到24日夜间，全市平均累计降雨量可达大雨量级，西部、北部山前及东部、南部达到暴雨量级。”

据介绍，“暴雨量级”指24小时降雨量达50-100毫米，“大暴雨量级”指24小时降雨量达100-250毫米，“特大暴雨量级”指24小时降雨量在250毫米以上。

北京市规划国土委和北京市气象局23日9时联合继续发布地质灾害气象风险蓝色预警。未来12小时，北京市房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区有发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险，请注意防范。

气象部门提示，受前期持续降水影响，目前，北京市山区土壤趋于饱和，需加强隐患点巡查，防范山区强降雨可能诱发的中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害。公众尽量不要前往山区危险地带、河道、地质灾害隐患区域活动。

责任编辑：余鹏飞