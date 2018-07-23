王焕章任武警新组建某部党委书记 朱文祥任副书记

原标题：王焕章、朱文祥分别担任武警新组建某部党委书记、副书记

武警部队人事调整信息陆续披露。

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任第78集团军政治工作部主任的王焕章少将已出任新组建的武警某部党委书记，原任武警指挥学院院长的朱文祥少将出任该部党委副书记。

公开资料显示，王焕章少将曾在原54集团军担任政治部主任职务，本轮军改后一度出任陆军第78集团军政治工作部主任。

朱文祥少将曾任武警部队司令部作战勤务部部长、武警河南省总队司令员、武警四川省总队司令员、武警指挥学院院长。

近期，武警部队改革调整信息陆续放出。例如，改革强军号令下应时而生的武警第二机动总队及其所属多个机动支队，交通第一、第三支队已随之集中亮相。

责任编辑：张玉