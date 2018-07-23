河北保定阜平突发泥石流 多辆汽车深陷其中(图)

原标题：问政视频|保定阜平突发泥石流，多辆汽车深陷其中

7月22日上午11时许，河龙线382省道188公里600米处发生泥石流，保定公安交警阜平大队接到群众报警，反映有多辆汽车被困泥石流中，情况危急，刻不容缓！

阜平大队交警接警后第一时间赶到，发现现场有一辆红色桑塔纳、一辆白色雪佛兰轿车、一辆半挂车和一辆中巴客车被泥石流围困，形势千钧一发，所幸没有人员受伤。阜平大队交警迅速投入救援，大雨滂沱，执勤交警冒着大雨引导现场车辆及人员避险，管制现场交通。

图为被困泥石流中的桑塔纳

由于现场情况十分紧急，雨还在下，泥石流的程度难以捉摸，执勤交警首先想到的是赶快用钢丝绳将被困车辆吊出来，但是经过商讨，考虑到被困车辆有一辆中巴客车，钢丝绳贸然往外吊有可能使车辆发生侧翻，对车上人员造成二次伤害，于是阜平大队交警迅速调来了挖掘机、铲车等抢险设备，紧锣密鼓地将四辆被控车辆拖出淤泥，然后立即清理道路，解除交通管制，而后疏导双向拥堵车辆有序通行。前后经过两个多小时努力，道路终于恢复畅通。

图为交警在帮忙推车

路通了，人散了，归家的灯火次第亮起。

可是雨还没有停，泥石流也不知道会不会再次来袭，阜平大队交警带着抢险设备依旧守在路边，严阵以待。

来源：保定市交警

责任编辑：张玉