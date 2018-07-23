台当局深陷“亲美迷思”?你永远都叫不醒装睡的人

原标题：台当局深陷“亲美迷思”？你永远都叫不醒一个装睡的人！

参考消息网7月23日报道 继台当局“部长级”官员陈明通赴美后，美国前国防部长于23日出访台湾。

台外事部门23日表示，美国前国防部长卡特应邀于23日至24日访台。卡特在台停留期间将出席7月24日在台北举办的“凯达格兰论坛：2018亚太安全对话”，担任专题演讲贵宾。卡特将与台湾地区领导人蔡英文会面，就台美关系、亚太局势等议题交换意见。台外事部门网站上，对卡特这位“长期友人”访台表达了“诚挚欢迎”，兴奋之情溢于言表。值得一提的是，此前访台的美国官员多为低阶官员。

今年3月，所谓的“台湾旅行法”生效后，台美各阶层官员互访被悉数打破。7月16日，台当局陆委会主委陈明通成为该法案生效后首个访美的“部长级”官员。仅隔一周，美国“礼尚往来”给予回应——派前国防部长卡特出访台湾——其身份和动机引发诸多猜测。

有媒体注意到，卡特在美国防部长任内推动了一大笔对台军售案，多是美军退役装备。不过，这毫不影响其成为“台当局的老朋友”。

中国国际经济交流中心助理研究员田栋在接受参考消息网记者采访时表示，卡特此时应邀赴台北参加活动并发表演讲，可以视作是民进党当局与美国亲台势力合作唱的一出新戏。在中美关系近期出现波折和两岸关系因民进党当局拒不承认“九二共识”陷入低谷之时，台湾深绿势力和美国反华势力“走近”试图共同遏制大陆。

田栋说，此次美方派出前国防部长赴台北，是“台湾旅行法”通过后美方首位赴台北的内阁级官员。虽然是退职官员，但公然赴台并大谈“区域安全”，试探大陆底线的意味浓厚。

而对于台当局的热烈反应，境外媒体有观点认为，如今民进党已经陷入“亲美迷思”的危险之中。有媒体注意到，一直以来，岛内“独派”认为若台海发生战事，美军一定会介入，只要台湾打“美国牌”，就可高枕无忧。

对此，田栋指出，2016年民进党上台即制造了蔡英文与特朗普通电话，此后美台官员互访越来越频繁，美方亲台势力连续在“国防授权法案”、“台湾旅行法”等议题上挑战一中原则，这无疑是对绿营的一种鼓励。美方也有意对台湾绿营的一些“渐独”姿态做出或明或暗的支持，使民进党陷入“亲美迷思”，叫嚷“美国一定会保护台湾”的声音也开始出现。

但台湾内部也不断对当局的“亲美迷思”传来忧虑之声。台湾《中国时报》23日发表评论认为，美方其实自有利益考量，若交战，美国不会为台湾而战。评论指出，如今两岸军力差距巨大，台当局的防务战略应有所调整，不应与大陆继续对峙，或者被美国政府当成棋子。两岸仍有建立军事互信机制的空间，若真动起武来，代价绝非台湾当局所能承担的。

田栋强调，民进党在挟洋自重的路上越走越远是十分危险的。一中原则是中美关系的政治基础，关于台湾问题美方对中方有着明确的承诺，挑战一中原则势必伤害两岸同胞共同利益，其中首当其冲的是台湾同胞利益。民进党当局只有回到“两岸一中”的正确道路上来，才是符合台湾同胞根本利益的正确做法。挟洋自重只会引火烧身。（完）

责任编辑：余鹏飞