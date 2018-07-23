原标题：内蒙古疾控中心：没有涉事狂犬疫苗与百白破疫苗
中新网呼和浩特7月23日电 （记者 张玮）23日，内蒙古自治区综合疾病预防控制中心发布消息，内蒙古没有涉事狂犬疫苗与百白破疫苗。
消息称，国家药品监督管理局发布开展飞行检查长春长生生物科技有限责任公司“冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假”事件公告后，在内蒙古境内销售的人用冻干狂犬疫苗，已由该公司自主自行召回。
同时，内蒙古未采购过长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗。
7月15日，国家药品监督管理局发布公告称，在对长春长生生物科技有限责任公司飞行检查中，发现其冻干人用狂犬病疫苗生产存记录造假等行为。之后又被爆出，2017年11月3日国家食品药品监管总局发布信息：该公司与武汉生物制品研究所有限责任公司两批次百白破疫苗效价指标不符合标准规定。（完）
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