云南疾控中心：没有长春长生涉事批次疫苗

原标题：云南疾控中心：没有涉事批次疫苗 狂犬疫苗由多个生产企业供应

中新网昆明7月23日电 （陈静）记者23日从云南省疾病预防控制中心获悉，云南境内没有涉事批次疫苗，且云南省的狂犬疫苗由多个生产企业供应。

7月15日，国家药品监督管理局发布公告称，在对长春长生生物科技有限责任公司飞行检查中，发现其冻干人用狂犬病疫苗生产存记录造假等行为。之后又被爆出，2017年11月3日国家食品药品监管总局发布信息：该公司与武汉生物制品研究所有限责任公司两批次百白破疫苗效价指标不符合标准规定。

当日，云南省疾病预防控制中心发布通报称：“云南境内没有涉事批次疫苗，且我省的狂犬疫苗由多个生产企业供应，目前不会影响到接种点狂犬疫苗的接种工作。”（完）

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责任编辑：余鹏飞