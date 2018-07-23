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张弓任东海舰队副参谋长 李新科任政工部副主任

张弓任东海舰队副参谋长 李新科任政工部副主任
2018年07月23日 21:05 澎湃新闻
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　　原标题：张弓任东海舰队副参谋长，李新科任舰队政治工作部副主任

　　官方近日公开的新闻报道披露，原任北海舰队航空兵参谋长的张弓大校已调任东海舰队副参谋长，李新科任该舰队政治工作部副主任。

　　据江苏省常州市民政局所属微信公众号“常州双拥国防”消息，7月20日，常州市委副书记、政法委书记蔡骏代表市委、市政府专程赴宁波走访慰问中国人民解放军东海舰队，并送上慰问金，共叙军政军民鱼水深情。

　　消息提到，东海舰队副司令员沈浩少将、东海舰队副参谋长张弓大校、政治工作部副主任李新科等参加慰问活动。

　　上述官方消息披露了张弓、李新科职务调整变动的信息。

　　官方资料显示，张弓曾任北海舰队航空兵参谋长等职务，大校军衔。

责任编辑：张玉

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