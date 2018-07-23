山西侯马农商行去年不良率26% 市长曾亲挂帅清收

原标题：山西侯马农商行去年不良率逾26%，市长曾亲自挂帅清收

近段时间，多家农村商业银行的不良风险加速外露。同时，还有至少5家农商行被第三方评级机构下调了信用等级。有一家位于山西省侯马市的农商行，不良率已连续2年超过20%。

侯马农村商业银行此前备受外界知晓，在于其不良率高企引起了当地市长的关注，市长亲自挂帅担任清收处置侯马农商行不良贷款专项行动协调小组负责人。

截至2017年末，侯马农商行净利润为4510.33万元，相比去年同期的11477.6万元下降60.7%；不良率有所降压，26.28%的数据相比去年同期下降2.06个百分点；资本充足率为1.98%，同比下降0.17个百分点；拨备覆盖率为33.5%，同比下降0.5个百分点。

对于不良率依旧未达到监管指标，侯马农商行在年报中表示，是由于受经济下行影响，导致贷款风险增加。报告期末，该银行累计收回表外不良贷款485.66万元，其中收回已核销、已置换贷款230.06万元，收回购置贷款255.6万元。截至2017年末，原银监会披露的农商行不良率监管指标为3.16%。

从年报来看，侯马农商行的资产恶化始于2016年第三季度。2016年三季报显示，该银行不良贷款率急剧上升至13.38%，拨备覆盖率从2015年末的226.88%降至71.56%。

在2014年、2015年，该银行的资产质量已有恶化的端倪。截至2014年末、2015年末，侯马农商行的不良贷款率分别为1.97%、2.99%；不良资产率分别为1.22%、1.66%。值得注意的是，澎湃新闻记者并未找到侯马农商行公开发布的2016年年报。

居高不下的不良率也引起了当地政府的注意。据当地媒体报道，2017年8月，侯马市召开处置侯马农村商业银行不良贷款专项行动会议。由于不良贷款已成为制约该行发展的关键因素，存在着潜在的金融风险隐患。为帮助侯马农商行做好不良贷款清收处置工作，该市成立清收处置侯马农商行不良贷款专项行动协调小组，组长由市委副书记、市长段慧刚担任。这次专项行动要求，侯马农商行所有不良贷款，做到应收尽收。

2018年6月底，侯马农商银行召开清收处置隐性不良贷款推进会。该银行党委书记、董事长王九生表示，坚持先清收处置后入账反映、坚持入账必须严肃问责的原则，确保认识到位、行动到位、落实到位，利用冲刺时间，积极稳妥实现保资产、降损失、化风险。

在解决不良贷款采取的措施上，侯马农商行在2017年年报中列出了12点措施，包括全员清收、司法清收、高压清收、合规清收等。“对我行清收不良动态情况不定期的进行社会曝光，尤其是法院清欠办公室约谈拘传影像进行电视、微信大曝光，要求全员全部转发，最大限度提高社会影响力，促进清收成效”，侯马农商行在年报中如此表示。

由山西省委宣传部主管、山西网信办主办的黄河新闻网今年7月16日报道称，清收队员们联合清收、交叉清收，携带“依法收贷 欠贷还钱”手举牌和清收条幅，变“两人催收”为“团队入户”，走进到失信贷户的单位和公司，不断突破失信贷户的心理防线，将“依法收贷 欠贷还钱”的警钟持续敲响。

资料显示，侯马农商行是在原临汾市侯马市农村信用合作联社的基础上设立的股份制商业银行。2011年12月，侯马市农村信用合作联社经原银监会批复同意筹建侯马农商行，成立时注册资本2.6亿元。在此之后，该银行经历了两次增资扩股。截至2017年末，注册资本金为6.3亿元。

在股东方面，侯马农商行的股东较为分散，除13户企业法人股东外，还有457户职工自然人股东和108户非职工自然人股东。去年年报显示，该银行第一大股东为山西海融物贸有限公司，持股9.98%；第二大股东为吉林九台农商行（3618.HK），持股比例为8.9%；第三大股东为山西意顺祥商贸有限公司，持股比例为7.16%。

侯马农商行的一把手也在短时间内屡次变更。从网上不难发现，关于侯马农商行原党委书记、第一届董事会董事长李俊跃的负面消息不断。去年9月，该银行召开董事会选举产生了第二届董事会董事长；12月，山西临汾银监分局核准了王九生的董事、董事长任职资格，侯马农商行发生法定代表人也由李俊跃变更为王九生。

不过，从公开报道可以看出，在王九生之前，侯马农商行还曾有过一位党委书记，即李兴强。李兴强曾多次以党委书记的身份出席公开活动，但该银行一直未召开董事会选举其为董事长。也正在李兴强任内，该银行的不良风险加速外露。

责任编辑：张玉