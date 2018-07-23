山西数月多名县委书记被查:多人谋取人事利益行贿

原标题：山西数月内已有多名县委书记被查：多人为谋取人事利益行贿

“反腐风暴”余波未平的山西，又有一名“百里侯”被查。

过去人们常常将一县的主政者雅称为“百里侯”，但据澎湃新闻记者查询发现，山西自今年4月至今，已有多名现任或原任县委书记、区委书记、开发区管委会主任被查。

最新一例是7月23日山西省纪委公布的方山县委原书记李少杰违纪违法案。据查，2006年至2012年，李少杰违反组织纪律，为谋取人事利益，给予他人财物；2007年至2012年，违反廉洁纪律，收送礼金；2013年，违反国家法律法规规定，为谋取不正当利益，给予他人财物。

2018年7月，李少杰同志受到留党察看二年、政务撤职处分，降为正科级非领导职务，违纪所得予以收缴。

除了谋取不正当利益之外，李少杰违纪违法案中的一大特点是违反组织纪律，谋取人事利益，为此甚至不惜行贿。

这一点和6月底落马的另两名县委书记很类似。

山西省纪委监委网站6月28日晚间发布消息，日前，经省委批准，省纪委监委对朔州市右玉县委原书记苏连根同志违纪问题进行立案审查。经查，苏连根违反组织纪律，为谋取人事利益，给予他人财物；违反廉洁纪律，收受礼金。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委常委会会议研究，决定给予苏连根同志党内严重警告处分。

同样在6月28日晚间，山西省纪委监委网站还发布了另一名前任县委书记的被查信息。

山西省纪委监委网站6月28日晚间发布消息，日前，经省委批准，省纪委监委对吕梁市岚县县委原书记薄宇新同志严重违纪问题进行立案审查。经查，薄宇新违反组织纪律，为谋取人事利益，给予他人财物；违反廉洁纪律，收送礼金，违规向管理和服务对象借款。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委监委会议研究并报省委批准，决定给予薄宇新同志留党察看一年、撤职处分，降为副处级非领导职务。

除去上述三位为谋取人事利益不惜行贿的落马县委书记，再往前追溯几个月，山西省还有多名主政一方的“百里侯”被披露落马消息，其中不乏厅级干部。

例如，今年4月28日，山西省纪委监委网站披露：日前，经省委批准，省纪委监委对大同市矿区区委原书记刘勇军同志违纪问题进行立案审查。经查，刘勇军违反组织纪律，为谋取人事利益，给予他人财物。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委监委会会议研究并报省委批准，决定给予刘勇军同志党内严重警告、撤职处分，降为副处级非领导职务。

山西省纪委监委网站同日披露，日前，经省委批准，省纪委监委对晋城经济技术开发区党工委副书记、管委会主任程琳同志违纪问题进行立案审查。经查，程琳违反廉洁纪律，用公款给他人送礼，用公款处理应由其个人承担的费用。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究，决定给予程琳同志党内严重警告处分。

5月18日晚间，山西省纪委监委网站消息，吕梁市委常委、孝义市委书记马文革涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。

除了在职被查的“百里侯”，还有部分落马官员此前已经退休。

例如，5月5日，山西省纪委监委网站发布消息，山西省晋中市政协原副主席秦太明涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。秦太明曾任介休市委书记（县级）、晋中经济技术开发区党工委书记，已于2017年退休。

5月7日，山西省纪委监委网站发布消息，山西省大同经济技术开发区原党工委书记张秉善涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。张秉善已于2015年退休。

7月3日，山西省纪委监委网站援引运城市纪委监委消息，通报了山西省运城市原空港经济开发区党工委副书记、管委会主任李明造因严重违纪违法被开除党籍、取消退休待遇。李明造已于2016年退休。

责任编辑：张玉