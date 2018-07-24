原标题：C罗也救不了这家国资P2P：欠了13亿 老板跑路

据微信公号“中国基金报”7月23日消息，世界杯刚结束，C罗刚回家，葡萄牙中国区的官方赞助商也跟着跑路了。这也是广州近几个月第一家炸雷的P2P。

7月23日早上，礼德财富公告称部分项目逾期，礼德财富实际控制人郑彦森已失联。不少投资者看到此消息之后情绪爆发，称平台周末就有猫腻，员工事先发出高利率项目找投资者“接盘”。

官网数据显示，截至7月23日，礼德财富借贷余额近13亿元，待还笔数1579笔。

礼德财富老板跑路

还有13亿元待付

7月23日早上，礼德财富公告称部分项目逾期，礼德财富实际控制人郑彦森已失联。

客服也在礼德投资群上和投资者说明相关情况：公司账上已经没有钱了，都被董事长拿走了；员工也是受害者，人均投资10万。

对此有投资者纳闷，此前礼德投资官网称已经上线徽商银行存管，为何老板还能拿钱跑路？于是咨询了徽商银行。银行表示礼德财富的确炸雷，投资人要尽快采取措施了。

而据赴现场投资者了解：

1。目前，董事长郑严森已经确定跑路，但其他高管都还在。

2。员工已经报案，但是由于报案的人数以及金额还未达到立案的标准，现暂时无法立案。呼吁所有投资人保存好信息并立刻向警方报案。

平台数据显示，礼德财富累计成交84亿元，借贷余额（待还本息）高达13亿元，借贷笔数（待还笔数）1579笔。

众多光环加持：

赞助C罗、国资等

不少投资者称，万万没想到礼德财富也炸雷。因为这家P2P有太多的光环加持：国资背景、积极接受合法监管，是广州互联网金融协会副会长单位、广东互联网金融协会会员单位，还在世界杯期间承包了葡萄牙国家队中国区广告等等。

1。 曾被评为网贷A级平台

资料显示，礼德财富目前是广州互联网金融协会副会长单位、广东互联网金融协会会员单位，同时是广东省玉器商会副会长单位，它曾跟陆金所、有利网等平台一起，被中国社科院金融研究所和中国证券报联合发布的“P2P网贷评价体系”评定为A级平台。

在合规监管这件事上。礼德财富一直以看似主动积极的姿态示人。今年5月，礼德财富在官网向投资人进行合规备案进程汇报，他们的汇报显示，网贷监管十三条红线，礼德财富零踩线，并于今年4月已正式向广州市金融局递交验收备案申请。

7月，礼德财富CEO张文生赴伦敦考察，表示对于国内的金融科技公司，首要任务是做好合规运营，对平台资产端进行梳理，优化自身风控流程，提升服务水平。

更过分的是，在跑路前一天（7月19日），董事长郑彦森才在广州市金融办开会，会议主题是关于广州网贷行业整改与爆雷防范。结果没想到会议才结束，第二天就跑路消失了。

礼德财富官网报道，董事长郑彦森在会议现场

2。葡萄牙国家队中国区官方赞助商

礼德财富广告满天飞，一直以来存在感极强。就连刚刚结束的俄罗斯世界杯上，礼德财富还财大气粗地赞助了C罗所在的葡萄牙国家队。礼德财富称，其顽强拼搏、力争上游、永不言弃的精神，与葡萄牙国家足球队的精神不谋而合，因而礼德财富对外宣布与葡萄牙男子国家足球队（以下简称“葡萄牙国家足球队”）签约，正式成为葡萄牙国家足球队中国区官方赞助商。

此外官网显示，它还是皇家西班牙人俱乐部官方赞助商，获得西班牙人俱乐部官方赞助商授权书。

3。股权交易中心挂牌机构

礼德财富还在深圳前海股权交易中心正式挂牌，股权代码为668346。在网贷行业网站上，礼德财富的口碑也比较好，获得89%的好评，并排在“透明度”排行榜的前十；在网贷之家排名第40名。

4。 银行存管、各种背景加持

据礼德财富资料介绍，礼德财富既有银行存管作为保证，还有风投背景、国资背景作为加持。

天眼查显示，礼德财富主要法人股东包括揭阳市信德资产管理有限公司、中食兆业（北京）食品发展有限公司（以下简称“中食兆业”）、珠海横琴互兴二十一号投资基金（有限合伙）。

其中，中食兆业是中国食品工业（集团）公司（以下简称“中食集团”）的下属企业，中食集团始创于1983年，是经原国家经贸委批准，在原中国食品工业总公司基础上组建的大型国有企业，而礼德财富官网一直以来也用”国资系“进行宣传。而今天公告中食兆业持股仅5%。

员工疑私先高息套现

虽然礼德财富官网今日公告称，老板不在，但平台还在正常运营中。同时发布《致投资人的一封信》，表示平台将尽全力联系借款人，努力减少投资人损失。

但投资人并不买账。

不少投资人表示，礼德财富老板跑路的事情员工早就知道，但是却秘不发丧，私底下疯狂抛售。

据投资者爆料，周六在礼德财富APP的债权转让区域，忽然连续出现年化收益率高达100%的转让项目，其中包括3、4个月的中标，也有7天、15天的短标。但当投资用户对自己所投的标进行转让时，却发现最高只允许设置17%年化利率的转让。

这意味着，能够设定高于17%的年化利率转让、大量发高折价转让套现的，是礼德财富内部员工。

也就是说，内部员工知道老板跑路了，但先不透露消息。而是将自己所投的项目，用高息吸引投资人，快速进行抛售。

广州首家炸雷P2P，影响或很大

7月以来，全国各大城市，包括北京、上海、深圳、杭州、天津、重庆等不断发生P2P“爆雷”、“跑路”等事件，给行业带来阵痛。而广州地区的P2P平台一向以监管严格著称，此前暂未出现大型P2P炸雷事件。

7月16日，广州互联网金融协会通告《关于进一步做好网贷机构风险防范及稳妥退出工作的通知》，称广州暂未出现恶性风险事件。

同时还强调，网贷机构若出现项目逾期，严禁跑路、失联，应第一时间与出借人做好沟通工作和对外信披工作，要确保电话、网站、APP等正常运作、办公场所正常营业，主要负责人和高管必须亲自出面与出借人等利益相关方沟通，牵头制定并被露解决方案；相关情况应及时向区金融监管部门及协会报告。

因此对于今天礼德财富“跑路”事件，苏宁金融互联网金融研究中心主任薛洪言表示，这是全国范围内P2P集中爆雷大环境下的一次事件。广东之前也有P2P平台爆雷，但是这一次礼德财富的行业地位决定了在华南地区的波及影响会比较大。

来源：中国基金报

责任编辑：吴金明