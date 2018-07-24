各大机构连夜解读国常会:财政金融释放了哪些信号

原标题：各大机构连夜解读国常会精神：财政、金融政策释放了哪些信号

7月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议要求财政金融政策要协同发力，积极财政政策要更加积极，稳健的货币政策要松紧适度。各券商连夜对会议精神进行了解读，分析认为会议传达出的信号进一步印证了中国宏观政策转向宽松的拐点已经到来。

会议要求更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展，激发社会活力，推动有效投资稳定增长。会议强调，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕，有效保障在建项目资金需求。

申万宏源高级宏观分析师王健认为，整体来看，国常会进一步确认了货币政策边际放松的方向，前期偏紧的财政政策同样有望边际宽松。中信证券固收首席分析师明明则认为，国常会信号的影响不容忽视，“宽货币”将向“宽信用”转变，“去杠杆”将向“稳杠杆”、“扩内需”转变。

“稳增长”是成为本次国常会的关键词。会议提出，要应对好外部环境不确定性，保持经济运行在合理区间。会议要求，要更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。明明分析称，本次会议提出“支持扩内需调结构”，是继4月份中共中央政治局会议后年内第二次提及“扩大内需”。

作为宏观政策重要组成部分的财政政策下半年确实有“更加积极”的空间。从数据来看，王健称，今年上半年财政收入增长10.6%，高于去年同期的9.8%，但财政支出仅增长7.8%，低于去年同期的15.8%。今年上半年共实现财政赤字7261亿元，明显低于去年同期的9177.4亿元。此外，上半年地方债发行仅1.4万亿，低于去年同期的1.86万亿。

招商证券宏观分析师张一平持相同观点。他认为，下半年财政政策有必要更加积极。

从“积极”的方向看，张一平认为，除了针对小微企业和科技型企业等经济新动能的减税降费外，财政支出力度也将较上半年有所扩大。会议明确指出，要有效保障在建项目资金需求，其中“引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求”表明优质城投平台违约风险将明显下降，同时合规的PPP项目也将“重出江湖”，而1.35万亿地方专项债将是下半年财政支出扩张的重要资金来源，“在推动在建基础设施项目上早见成效”。

货币政策方面，本次国常会的提法则从4月份中共中央政治局会议的“保持稳健中性”变为“稳健的货币政策要松紧适度”。会议提出，要保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕，疏通货币信贷政策传导机制。张一平分析称，这或许意味着社会融资余额增速持续回落的过程将阶段性结束，改变当前宽货币紧信用的割裂局面。

货币和财政政策趋向宽松，是不是意味着“去杠杆”会暂停呢？张一平认为，国常会继续强调“坚决出清‘僵尸企业’，减少无效资金占用。继续严厉打击非法金融机构及活动，守住不发生系统性风险底线”，这表明去杠杆工作不会暂停。明明分析称，从会议传达的信号来看，“去杠杆”将向“稳杠”杆过渡。央行在今年一季度货币政策执行报告中透露的“去杠杆初见成效，稳杠杆成为下一阶段主要目标”逐步得到贯彻，在大额流动性投放下的货币政策转松、监管文件边际放宽下的监管政策配合，过去两年的金融去杠杆政策正逐步向结构性去杠杆和稳杠杆过渡。

张一平同时强调，这次政策调整不代表将重新走上以往“财政刺激”的老路。首先，会议强调“坚持不搞‘大水漫灌’式强刺激”、“定向调控”，因此社会融资增速不会大幅反弹，而将与名义GDP增速保持合理关系。其次，推动有效投资的领域在于补短板、增后劲以及惠民生，房地产政策未见放松，政策受益主体是新动能、小微企业和居民部门，这与以往财政刺激有明显区别。第三，这次积极财政政策着力点是减税降费而非扩大财政支出。

海通证券分析师姜超也认为，这次稳投资和以往有四大区别：一、以往都是大水漫灌，这次有放水但没漫灌。二、没有走地产泡沫老路。三、基建投资托底，但没有大干快上。四、减税鼓励研发创新，刺激高端制造业投资。

责任编辑：吴金明