台媒质疑国足身材 国脚:不清楚什么是“白斩鸡”

原标题：赵旭日回应对国足身材质疑：不清楚什么是“白斩鸡”！
新华社北京7月23日电（记者徐征）中国男足队员赵旭日23日作为嘉宾参加了2018 ISF世界小球场足球联盟世界杯三元食品中国区预选赛的活动。面对关于国足队员身材不佳的质疑，赵旭日表示，不能仅凭以前的印象就下结论。
在世界杯期间，中国男足国脚王永珀因为一张比赛旧照片上身材不佳而被讽刺为“白斩鸡”。对此赵旭日回应说：“我其实真不清楚什么是白斩鸡，大家可能没有机会看到王永珀在力量房里的努力。不能仅凭以前的印象就下结论。”
赵旭日表示，作为职业运动员，保持身体素质是基本的要求，力量训练也是必须的。运动员每隔很短的时间就需要测一次体脂率，而且必须要达标。他同时还说：“我前两天刚刚测完了体脂率，具体数值记不清了，但应该是不到12%，11%多一点。”
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