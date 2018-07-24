新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京暴雨预警升级为黄色 局地有大暴雨

北京暴雨预警升级为黄色 局地有大暴雨
2018年07月24日 09:07 北青网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：北京暴雨预警升级为黄色

　　市气象台2018年07月24日09时00分升级发布暴雨黄色预警信号，预计24日白天，本市大部分地区仍有较强降水，城区及东部有暴雨，局地大暴雨。可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请注意防范。（文/北青报记者赵婷婷）

　　责任编辑：周朝（EN002）

责任编辑：吴金明

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区