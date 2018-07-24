北京暴雨预警升级为黄色 局地有大暴雨

原标题：北京暴雨预警升级为黄色
市气象台2018年07月24日09时00分升级发布暴雨黄色预警信号，预计24日白天，本市大部分地区仍有较强降水，城区及东部有暴雨，局地大暴雨。可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请注意防范。（文/北青报记者赵婷婷）
责任编辑：周朝（EN002）
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