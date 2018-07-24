原标题：台风“悟空”不会侵袭台湾 另有热带低压需观察

中新网7月24日电 据台湾《联合报》报道，台湾气象专家吴德荣指出，未来1周至10天，西北太平洋仍有利于台风接连发展，目前位于关岛东北方的台风“悟空”将偏西北移动，不会侵袭台湾，另1个热带性低气压则是在关岛西方海域，也在发展中，侵袭台湾概率不大，但应继续观察。

资料图：台湾大雨。刘震 摄

吴德荣指出，由于在西北太平洋宽广洋面上缺乏可信的实测数据，对于热带扰动的强度仅能利用卫星来估计，所以可能造成较大差异。

24日晨陆风与西南风联合作用下，台湾西南部沿海地区有局部阵雨及雷雨。未来1 周台湾大都在季风低压的范围内。24日各地大都多云，时而转晴，太阳的短波加热将激发午后对流，带来局部阵雨或雷雨；25日至29日晴朗炎热，清晨仍有陆风与西南风联合作用，台湾西南部有局部短暂阵雨，午后山区有雷阵雨，邻近平地也有受影响的可能。未来1周台湾大气不稳定，雨势有时较大。

台湾气象部门指出，24日受低压带影响，台湾中南部及东南部地区有短暂阵雨或雷雨，其他地区也有局部短暂阵雨或雷雨；25日持续受低压带影响，大气环境仍不稳定，清晨至上午除台湾中南部地区有短暂阵雨或雷雨外，台湾东半部近海的水气也有机会进入陆地，使得台湾东半部沿海地带出现短暂降雨，午后各地出现雷阵雨的可能性偏高，其中，台湾东半部偏山区、西半部的山区和平地都有机会，局部地区仍有大雨发生的可能。但温度方面变化不大，不下雨时，各地都较为闷热。台湾东半部（含绿岛、兰屿）及西南部沿海有长浪发生的机率，海边活动需注意安全。

26日至30日水气减少，除台湾中南部沿海清晨至上午有局部短暂降雨外，其他地方大多为多云到晴的天气，午后各地虽然仍有局部短暂雷阵雨，不过，降雨可能性较高的地方偏向于台湾中南部地区及北部山区。

31日至8月2日，台湾各地上午较为晴朗炎热，出现午后雷阵雨的可能性仍高。

责任编辑：张建利