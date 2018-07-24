大蒜滞销县长录视频代言：卖不出去我心疼

原标题：河北大名县长为滞销大蒜代言：卖不出去我心疼，不能跟风种植

“一部水浒传天下，世人皆知大名府。我是大名县人民政府县长，我为大名蒜农代言，让我们一起助力蒜农增收，助力脱贫致富，全面实现小康。”近日，一段时长约1分半的河北大名县县长苏雷芳为当地蒜农代言销售大蒜的视频在当地引发关注。

苏雷芳在视频中推介道，“大名的大蒜有以下几个特点，一是土壤优质肥沃，属黄河冲击平原，漳河、卫河在此流经交汇；二是种植历史悠久，从北宋时期当地农民就开始种植大蒜，已有上千年的历史；三是品质品种优越，由白皮蒜逐渐转换为红皮蒜，具有个头大、大蒜素含量高、含水量低、耐储运等优势；四是集中规模种植，常年种植面积在十万亩以上，总产量15万吨左右，是当地群众增收的主渠道，脱贫致富的‘金团团’。”

大名县地处河北、山东、河南三省交界处，华北平原腹地，是农业大县、人口大县，国家扶贫开发工作重点县。

7月23日晚，苏雷芳在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家采访时表示，上述视频大约拍摄于10天前，当时其下乡调研正路过该县万堤镇史家村时得知附近的蒜农正在为大蒜卖不出去而发愁，“我是临时起意叫县电视台拍了段视频帮着蒜农推广一下，看着他们的大蒜卖不出去，保证不了收入我心疼”。

苏雷芳称，大名县的种植产业主要是以小麦、玉米、花生和大蒜为主，近些年的大蒜价格不太稳定，“有高有低有平，前年是2.5元/斤，去年是1.5元/斤，今年就变成了1元/斤。大名县种植大蒜约10万亩左右，亩产在2600-2700斤，目前大多数都是放在地头等待外地客商前来收购。”

“大蒜价格高的时候，老百姓一看能够赚钱就都开始种植。另外，附近的山东、河南部分县也都在种植，规模变大市场基于饱和，这就导致价格上不去。”苏雷芳分析称。

公开简历显示，现年48岁的苏雷芳（1970.9）是河北永年县人，1995年11月加入中国共产党，1993年9月参加工作，在职研究生学历。苏雷芳历任邯郸市峰峰矿区区委常委、宣传部长，区委常委、办公室主任，邯郸市委副秘书长，大名县县委副书记、县长等职。

县长卖大蒜的视频通过县电视台等平台传播以后，吸引了一些外地客商前来。苏雷芳提到，“上周六的时候我又去了一趟，看到一些山东、吉林的客商正在当地收蒜，但是价格没有多大幅度变化，才每斤8毛，有些蒜农就不太愿意现在卖，准备储存到冷库，春节的时候再卖。”

苏雷芳告诉澎湃新闻记者，蒜农的种植成本在1-1.4元，如果现在储存到冷库还要付1-2毛的储存费用，如果到了春节价格还上不去，那蒜农就亏大了，“我现在最大的愿望就是充分尊重蒜农意愿，让他们少受损失，但是这也不能强求让他们必须现在卖出去。”

据了解，大名县大蒜的销售渠道依靠传统客商收购以及电商销售。为解决像今年这种大蒜滞销的问题，大名县政府目前正在对接外地企业，在销售渠道和深加工方面进行完善。苏雷芳称，下一步要调整好农业产业结构，不能跟风种植，“今年的滞销就是种植面积太大了。”

此外，澎湃新闻还从大名县委宣传部获悉，周边部分县区政府已经安排部署，帮助大名县解决大蒜滞销问题。

责任编辑：吴金明