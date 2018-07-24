原标题：美澳欲在南太合作牵制中国？日媒：做起来难

参考消息网7月24日报道 日媒称，面对通过经济援助扩大对南太平洋国家影响力的中国，美国和澳大利亚加强了警惕。美澳“2+2”会谈将于23日至24日在美国加州举行，预计会上将就对抗中国、强化两国安全合作进行讨论。

据日本《读卖新闻》7月23日报道，美国国防部助理部长薛瑞福16日接受澳大利亚《悉尼先驱晨报》采访时强调说，有必要以“有别于中国的方式”强化与南太平洋国家的关系。

报道称，中国大约从十年前开始迅速扩大对南太国家的经济援助。在瓦努阿图，中国援建了商用港口设施。

报道称，美澳政府一直怀疑，中国正在以经济援助的名义扩大所谓“债务陷阱”。提供融资给对象国、建设规模超出他们需要的港口和公路等公共设施，一旦无法偿还债务，就会将这些资产查封。

对于这样的无端担忧，中国外交部发言人华春莹此前在例行记者会上反驳说，能不能举一个具体的例子来说明？她说：“到底哪个国家、什么时候、在哪些问题上是因为中国而产生了债务不可持续的问题。不能总是用‘可能’这样的字眼进行无端猜测或作出先入为主、不负责任的臆断。”

责任编辑：张建利