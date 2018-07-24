原标题：北京升级发布地质灾害气象风险橙色预警
中国天气网讯 北京市规划国土委和市气象局24日09时联合升级发布地质灾害气象风险橙色预警。未来24小时，北京房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险高，请注意防范。
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