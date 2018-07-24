外媒:喀麦隆获中国5千万美元军援 可自由选购装备

原标题：外媒：喀麦隆获中国5000万美元军援 可自行决定购买什么装备

[文/观察者网 堵开源]7月23日，比利时《陆军知识》网站报道，西非国家喀麦隆宣布已于18日和中国政府签署协议，获得中国提供的5000万美元军事援助额度。按协议，该国可用这些经费购买其所需要的各种武器装备。

据称，两国商定，喀麦隆可在未来五年内使用这笔中国援助的经费，具体采购的武器装备和物资类型和数量将可由喀麦隆政府依据该国的需求决定。

保利集团提供的07P式轮式步兵战车

喀麦隆陆军有一个装甲侦察营采用了07P装甲车族，装备包括07P底盘的多种车辆，包括步战车、装甲指挥车、装甲抢救车、自行迫榴炮等

目前凯麦龙陆军的主要装甲突击武器就是WMA-301突击炮，在实战中该车表现出了压倒第二代主战坦克的作战能力

据称，这些采购额度还不包括中国承担的，将相关装备运到喀麦隆港口杜阿拉的费用。喀麦隆国防部长约瑟夫·贝蒂对中国表示感谢，并称这是中国第五次向喀麦隆军队和国家宪兵提供军事物资援助。

外媒称，中国向喀麦隆提供的军事援助表明中国正努力增加自己在非洲的存在，至少从经济角度讲，这将增进中国同这些国家的关系。

近年来，喀麦隆军队在打击恐怖分子武装中，使用了不少中国提供的武器装备。其中在国际媒体中经常出现的，包括07P式轮式步兵战车、WMA301型105毫米突击炮、国产双35牵引式高炮等。

责任编辑：吴金明