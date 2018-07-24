原标题：台风“安比”中午入河北 夜间在内蒙古变温带气旋

中新网7月24日电 中央气象台网站24日10时继续发布台风蓝色预警：预计台风“安比”将于今天中午前后移入河北东北部地区，24日夜间将在内蒙古东南部地区变性为温带气旋。

2018年7月24日，受台风“安比”减弱后的低压环流影响，北京迎来强降雨天气。图片来源：视觉中国

中央气象台7月24日10时继续发布台风蓝色预警：今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心今天（24日）上午10点钟位于天津东丽区，就是北纬39.1度、东经117.4度，外围最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为990百帕。

预计，“安比”将以每小时30公里左右的速度向北偏东转东北方向移动，即将于今天中午前后移入河北东北部地区（热带风暴级，8级，18米/秒），24日夜间将在内蒙古东南部地区变性为温带气旋。

另外，广东境内热带低压的中心已于今天上午8点钟移入广西区博白县境内，其中心位于北纬22.0度、东经110.1度，外围最大风力有7级（15米/秒），中心最低气压为990百帕。

预计，该热带低压将以每小时15公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。

图片来源：中央气象台网站

大风预报：24日14时至25日14时，北部湾北部、琼州海峡、南海西北部、渤海、渤海海峡以及辽宁沿海、河北沿海、天津沿海、山东北部沿海、广东中西部沿海、广西沿海、海南岛东部和北部沿海将有6-7级大风，其中渤海西部、天津沿海、河北东北部沿海、辽宁西部沿海等地的部分海域或地区的风力有8级，阵风可达9-10级。

降水预报：24日14时至25日14时，内蒙古东部、河北东北部、辽宁西南部、吉林西部、黑龙江中西部、海南岛北部、广东西南部、广西西部和南部、云南东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，内蒙古东南部、吉林西部、黑龙江中部、广东西南部、广西西南部等地局地有大暴雨（100-180毫米）。

责任编辑：张岩