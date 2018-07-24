中国铁塔计划募资近600亿 投资者担心巨额负债

原标题：中国铁塔计划募资近600亿冲刺全球规模最大IPO，为还千亿欠债？

[文/观察者网 吴娅坤]

据通信世界网7月24日报道，将于近期登陆港股的中国铁塔，已于昨日（23日）在香港举行路演，有望成为近四年来全球规模最大的IPO。

募资681亿港元，估值高达2328亿元人民币

据23日公布的合约细则，中国铁塔设定的IPO招股区间为每股1.26-1.58港元，初步拟发售431.148亿股新股，集资金额542.2至681.2亿港元，主要用于资本开支、偿还债务，以及扩大网络。

目前，中国铁塔已锁定高瓴资本、OZ Funds、淘宝、中石油、工银资管、海淀国资委、上汽集团、美国资管公司Darsana和Invus共10家基石投资者合计111.7亿美元的认购金额，约占总募资金额的16%至21%。

英国《金融时报》称，如果中国铁塔按照681.21亿港元（约合人民币592.4亿元）的规模募资，上市后，中国铁塔的市值或高达350亿美元（约合人民币2328亿元）。而此前有港媒称其联席保荐人中金及高盛给出的估值区间为2180亿至3400亿元人民币。

财新则称，此次IPO，中国铁塔拟发行新股总数，占经扩大后股本的25%；其中，香港公开发售占新发行股份5%，国际配售占95%。

通信世界网称，中国铁塔预计将于7月25日正式招股、8月1日定价、8月8日在联交所首日挂牌。

21世纪经济报道此前报道称，中国铁塔登录港交所之后，未来还有可能会在A股上市。

有望成为近四年全球最大规模IPO

7月初于香港上市的小米集团最终募资额为371亿港元，中国铁塔若以最高价招股，或创多项记录：

有望超越小米成为今年港股市场最大规模IPO；

有望成为近四年来全球最大规模的IPO。最高纪录是2014年阿里巴巴的IPO，募资额为250亿美元；

有望成为仅次于2010年中国农业银行220亿美元IPO之后港交所历史上规模最大的内地国企IPO；

有望成为港交所历史上规模第7大IPO。

通讯铁塔“巨无霸”

据公开资料显示，中国铁塔于2014年7月成立，是三大电信运营商共同发起设立的通信基础设施综合服务公司，注册资本100亿元，主营业务为铁塔建设、维护和运营，兼营基站设备的的建设和维护。目前，中国铁塔是全球收入最高的通讯集团。

2015年10月，中国铁塔以现金+股票的形式收购三大运营商存量铁塔资产共152万座，估值2314亿元。

这也就是说，中国铁塔的成立，其实是把三大运营商的铁塔基建打包剥离后的统一运营管理；成立后，中国铁塔对三大运营商的新增铁塔需求统一进行建造。

据中国铁塔于5月提交给港交所的初步招股书显示，截至2017年底，中国铁塔运营管理着超过187万个站址，并服务近269万个租户。以铁塔数量计算，中国铁塔占市场份额为96.3%。以收入计算，中国铁塔占市场份额达97.3%。

此外，中国铁塔董事长佟吉禄在5月电信日的致辞中表示，新建铁塔的共享率已从14.3%提升至70.4%。

《人民邮电报》7月23日发文称，中国铁塔的铁塔共享集约的建设运营模式，大大减少了重复建设和资源浪费，提升了资源使用效率和效益，助力了“两型”社会的建设。

据《人民邮电报》给出数据显示，中国铁塔自2015年年初承担铁塔新建任务以来，全国新建通信铁塔共享率从14.3%迅速提升至70%以上，累计相当于节约土地资源2.8万亩，减少重复投资上千亿元，带来了显著的经济效益和社会效益。

事实上，中国铁塔最早计划在2017年上市。这意味着，中国铁塔计划成立三年就筹谋上市。而之所以选择香港作为上市地，有内部人士表示，这主要是考虑到香港上市规则对企业盈利的要求相对较低。

投资者担心巨额负债

据财新称，中国铁塔此前向三大运营商收购资产形成了919亿元负债，按照协议，这笔钱需要在2017年底连本付息还清。或许，这也是中国铁塔着急上市的一个原因。

而据初步招股书显示，中国铁塔于2017年末负债约1951亿元，总资产为3226亿元。据测算，中国铁塔一年的负债利息就远超50亿元。

其中，流动负债在其巨额负债中占比过高，令中国铁塔的流动比率处于较低水平，2016、2017年仅为0.2倍，且杠杆比率逐年上升，在资金流动性减弱时计息负债上升，将进一步影响资金周转。

营收方面，中国铁塔2015年营收88亿元，净利润为负的35.96亿元；2016年营收560亿元，净利润为0.76亿元；2017年营收687亿元，净利润为19.43亿元。据此计算，中国铁塔2017年的利润率仅为2.8%，股本回报率仅为1.5%。

此外，英国《金融时报》还提出了两点中国铁塔在将来发展中可能会存在的问题和挑战。

一方面，投资者担心，考虑到中国铁塔的国有企业身份，这在确保其无可撼动的垄断优势之外，缺乏有力竞争对手和依赖政府将使得公司业绩增长放缓。Smartkarma公司电讯分析师Chris Hoare认为，中国铁塔没有明显的提高收益的途径。

另一方面，对于中国铁塔来说，租户是收入的保障，其主要租户——中国三大运营商在面临“提速降费”难题时，毫不犹豫地将成本转移给了中国铁塔。受此影响，中国铁塔今年的收入较去年同期下滑约6%。该公司过于依赖三大运营商。智通财经曾评价称：以共享模式为核心的中国铁塔经营出的好业绩或许只是抬高估值的手段。

原中国铁塔董事长刘爱力也曾早已坦言，如果铁塔公司无法尽快上市，就不能及时解决债务、财务成本过高问题，会降低三家电信企业运营成本的力度，直接损害三家电信企业利益，这就违背了改革初衷，失掉了改革的意义。

事实上，三大运营商在中国铁塔内既拥有股东身份又拥有客户身份的状况，似乎已经使双方出现了一些矛盾。

今年1月31日，中国铁塔与三大运营商签署了《补充协议》。自2018年1月1日起，中国铁塔针对基准价格在不同共享情况下，给予参与共享的租户和锚定租户的共享折扣率均上涨了10%。

据《华夏时报》此前报道，有通信业内人士表示，三大运营商在提速降费的政策要求下，为保持盈利，希望能压低宏站业务定价，降低成本开支。而这明显与股东希望中国铁塔利益最大化的诉求相违背，也不利于中国铁塔经营效益的进一步提升。

招股书显示，中国移动、中国联通、中国电信三家在中国铁塔内所占股份分别为38%、28.1%、27.9%，完成上市后，中国移动仍将为中国铁塔的最终单一第一大股东。而三大运营商为中国铁塔带来的营收占其总营收的99.8%，中移动更是在当期为中国铁塔带来了超过五成营收。

《人民邮电报》23日则援引独立电信分析师付亮的说法称，中国铁塔改革发展，为三家运营商带来两次资产溢价。

第一次是“溢价”20%收购三家运营商的存量铁塔资产，运营商的资产增值了。第二次就是即将在香港IPO，由于三家运营商是中国铁塔原始股的持有者，随着股票发行及股票交易，三家运营商所持有的股份账面价值将有不小的提升。两次“溢价”实实在在地促进了国有资产“保值增值”。

责任编辑：吴金明