原标题：香港卫生署：四合一混合疫苗本地供应稳定

针对香港媒体关注的本地儿童接种白喉、破伤风、无细胞型百日咳及灭活小儿麻痹混合疫苗（以下简称“四合一混合疫苗”）的情况，香港特别行政区政府卫生署（以下简称“香港卫生署”）发言人7月23日强调，有关疫苗目前的本地供应稳定。

据香港特别行政区政府官方新闻公报称，在“香港儿童免疫接种计划”下，香港卫生署辖下各母婴健康院为符合资格的婴幼儿童接种各种疫苗，其中便包括四合一混合疫苗。自2016年4月1日起，母婴健康院已实施措施，加强优先为香港本地儿童提供健康服务。

公报还提到，各母婴健康院同时为非符合资格人士制定限额，现为每月120宗。香港卫生署已与疫苗供应商签定合约，确保有足够疫苗为符合资格的本地婴幼儿童和限额内的非符合资格人士提供接种服务。

此外，香港私人医疗市场也供应五合一混合疫苗（混合白喉、破伤风、百日咳、小儿麻痹和乙型流感嗜血杆菌五种疫苗成分）及六合一混合疫苗（除五合一混合疫苗成分外，另加乙型肝炎疫苗成分）。

据人民网此前报道，香港卫生署于2016年3月30日宣布，其辖下的母婴健康院将采取优先服务本地儿童的新措施，为非本地儿童预约服务设定限额，初步定为每月120个预约限额，即每家母婴健康院约2至7个配额。

责任编辑：张玉