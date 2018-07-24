农业农村部：迁地保护江豚数量已过百 每年添十头

原标题：农业农村部：迁地保护江豚数量已过百，年添十头“江豚宝宝”

7月24日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）在农业农村部新闻发布会现场获悉，当前整个迁地保护项目的江豚群体数量已超过100头，其中每年有10头左右的幼豚出生，说明长江江豚迁地保护工作已初见成效。

农业农村部副部长于康震在发言中指出，为遏制长江江豚种群急剧下降的态势，农业农村部先后在干流及鄱阳湖、洞庭湖两湖建立了8处长江江豚就地自然保护区，在长江故道建立了4处保护区，在人工环境中建立了3个繁育保护群体，以及在实验室条件下开展离体细胞培养和保存等研究工作。

目前天鹅洲保护区的迁地种群已经从1990年投放的5头增长至接近80头，何王庙及安庆西江两处迁地保护区种群数量也分别达到14头、22头。

与此同时，人工环境中的长江江豚保种群体多次成功繁育，标志着我国人工驯养环境下长江江豚的繁育取得重要突破。人工环境中的3个长江江豚保种群体也已建立，2005年在武汉白鱀豚馆诞生的幼豚“淘淘”也创造了人工繁殖淡水豚类生存时间最长的科学记录。

尽管长江江豚保护工作初见成效，但其种群极度濒危的现状并未改变。

为此，农业农村部将依照《长江江豚拯救行动计划（2016-2025）》，进一步加强长江江豚就地保护工作，制定固定的考察机制，定期跟踪评估长江江豚种群数量及分布特征，切实做好长江江豚自然种群及栖息地的保护。同时，也将积极推动长江江豚迁地保护工作，新建长江江豚迁地保护基地和推动长江江豚进水族馆，扩大迁地种群数量，降低系统风险性。

据悉，农业农村部今后还将在加强重点水域栖息地的保护，实施生态修复工程，严厉打击非法挖沙，整治涉水工程建设和水生污染，加快推进长江重点水域建设禁捕，动员社会力量六个方面，进一步开展长江江豚保护工作。

责任编辑：张玉