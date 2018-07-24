工信部：手机用户已达15亿 移动流量费降低46.2%

原标题：工信部：手机用户15亿 移动流量费降低46.2%

工信部负责人在今天（24日）国新办举行的发布会上透露，我国手机用户总数已突破15亿，提速降费落实生效，上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。今年还将继续推动移动流量资费降低30%。

三大基础电信运营商7月1日全面取消国内手机流量“漫游”费，调降家庭和企业用户互联网专线业务标准资费。6月末固定宽带用户达到3.75亿户，其中100M及以上用户占比达到53.4%，较年初提高13.5个百分点，光纤接入用户占固定宽带用户总数的86.7%。电信业务快速增长，上半年电信业务总量增长133%，电信业务收入增长4.1%，利润增长3.5%。6月末移动电话用户总数突破15亿户，同比增长10.1%，其中包括3G和4G在内的移动宽带用户占比达82.8%，较年初提高3个百分点。截至6月末，物联网终端用户达4.65亿户，是去年同期的2.5倍。上半年互联网和相关服务业实现业务收入增长22.8%。

工业和信息化部信息通信发展司司长 闻库：今年我们定了一个指标，（移动流量资费降低）30%，今年一定得落地。此外还有家庭宽带、企业专线等等，我们想这些目标要全部都完成。

责任编辑：霍宇昂