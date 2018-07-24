浙江有机关退休人员高校领导违规兼职 退酬金百万

原标题：浙江部分机关退休人员和高校领导违规兼职，已退回酬金百余万

7月24日召开的浙江省十三届人大常委会第四次会议第一次全体会议听取《省政府关于2017年省级预算执行和全省其他财政收支的审计工作报告》。《报告》显示，2017年6月~2018年5月，省本级审计向纪委或监察委员会、司法机关、相关主管部门或单位移送违法违纪问题线索54件，已处理81人，其中批捕6人、党纪政纪处理8人、诫勉谈话12人、通报批评2人；追缴非法所得等984.73万元。

据了解，上述违法违纪问题呈现三个特点：公职人员贪污受贿、渎职失职等屡禁不绝，主要表现为个别公职人员利用职务便利贪污公款；部分单位管理人员在招商引资中审核把关不严且事后监管缺失，造成财政资金损失；有关部门领导干部违规干预土地评估，造成土地出让金损失等。

违反财经纪律和廉政纪律问题时有发生，表现为某些单位或部门私设“小金库”、少数单位违规购买消费卡、个别公职人员接受行政相对人宴请等。

此外，某些机关退休人员和高校领导干部违规兼职取酬、部分行政事业和国有企业人员违规经商办企业等依然存在。目前，相关单位已责成个人退回酬金167.47万元；对违规经商办企业的个人入股已清退，涉事人员已处理。

据介绍，2017年6月~2018年5月，该省审计系统组织完成审计和审计调查项目2684个，查出违规金额32.72亿元，损失浪费金额3.16亿元，管理不规范金额3438.25亿元，审计处理处罚金额392.43亿元。

责任编辑：张玉