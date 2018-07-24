原标题：张永兵任山东大学党委副书记（图|简历）
经济日报-中国经济网济南7月24日综合报道 据山东大学官网更新显示，张永兵已任山东大学党委副书记。
近日，教育部发布关于张永兵免职的通知。2018年6月4日研究决定：免去张永兵的山东大学副校长职务。
张永兵简历
张永兵，男，汉族，1962年8月出生，山东平原人，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员。
主要经历：1979年9月入山东工学院第二机械系学习；
1983年7月留校从事学生教育管理工作；
1985年3月山东工业大学学生处工作；
1990年12月任山东工业大学学生工作部（处）副部（处）长；
1994年1月任山东工业大学学生工作部（处）部（处）长；
2000年9月任山东大学资产管理处处长；
2003年9月任山东大学党委常委、副校长；
2007年7月至2009年7月挂职担任重庆市沙坪坝区委常委、副区长；
2011年3月在职攻读山东大学工商管理专业硕士学位；
2016年12月任山东大学党委常委、副校长兼青岛校区管委会主任；
2018年6月任山东大学党委副书记兼青岛校区党工委书记。
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