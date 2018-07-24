上海市疾控中心:长春长生水痘疫苗一针都没有进入

原标题：上海采购的长春长生水痘疫苗并未到货，也不再使用

问题疫苗牵动着诸多民众的心。7月23日晚，上海市疾控中心通过微信公众号发布消息称，上海并未引进有问题批次的疫苗，同时也全面停用各类长春长生生产的疫苗。

而据中国政府采购网信息显示，上海市疾控中心曾于今年4月采购过长春长生的水痘疫苗，目前这一疫苗是否已经进入上海并使用？

上海市副市长翁铁慧在7月24日举办的上海市政府新闻发布会上表示，此前上海采购的长春长生的水痘疫苗主要用在成人12岁以上的应急接种，确实是有挂网采购，但还在路上，没有进入疾控中心，因此也并未投入使用，现在也不会再使用了。尽管采购的不是涉事问题的疫苗，但凡是长春长生的都不再使用，不管进不进都没有用，这批疫苗到现在为止一针都没有进入上海，连疾控中心都没有进入，在路上就拦截了。

上海市卫计委主任邬惊雷表示，上海有一个专门的疫苗适用性评估和遴选管理要求，对于国家药检部门通报的有问题都会剔除出去。

与此同时，在停用长春长生水痘疫苗后，如何解决疫苗接种问题？邬惊雷对此表示，现在要考虑其他的企业，比如说上海的生物制品研究所等，会很快安排好，因为8月1日以后需要全面推行儿童免疫规划水痘疫苗的接种，会做好这方面的准备工作。“请大家放心，我们会按照国家的要求，做好这方面的采购、查验，以及在全程管理当中所有的关卡。”

上海市食药监局副局长陈尧水同时表示，上海也有疫苗生产企业，长春长生疫苗事件发生后，上海很重视，举一反三，立即组织企业开展全面的动员、全面自查，组织力量开展全面检查，保证上海疫苗的生产安全。

上海市副市长翁铁慧指出，疫苗事关人民的健康，不能大意，近期发生的疫苗事件确实让人们十分痛心。习近平总书记，李克强总理分别作出重要指示，要求一查到底，严肃问责，从严处理。上海一定是会按照中央决策部署，始终把人民群众的身体健康放在首位，进一步加强监管，坚决杜绝不合格疫苗在上海输入和使用。

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责任编辑：张玉