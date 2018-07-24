山东高铁通道进出口仅3个 路网密度居全国第12位

原标题：山东高铁通道进出口只有3个，路网密度居全国第12位
7月24日，山东省发展改革委副主任、新闻发言人关兆泉在山东省政府新闻发布会上透露，“十二五”以来，山东省铁路建设完成投资2450亿元，新建改建铁路里程5400公里，新增铁路运营里程2340公里，比建国60年来的总和还要多，是山东铁路发展最好、最快的一个时期。但是由于地理位置等因素，目前山东省高铁通道进出口只有3个，高铁路网密度仅居全国第12位。
澎湃新闻采访获悉，山东省3个高铁通道进出口包括京沪高铁的南口和北口、石济客专的出入口。
关兆泉介绍说，去年下半年以来，山东省发改委对现有的“三横五纵”高铁规划进行了优化完善，通过加密、提速、扩通道，形成了以“四横六纵”为“主骨架”的高铁网络布局，加快构建以济南、青岛为中心的“1、2、3小时”交通圈。
即济南至周边市半小时通达；济南至青岛、青岛至周边市、全省相邻各市1小时通达，济南与省内各市2小时通达，省内各市之间3小时通达；济南与上海、南京、杭州、武汉、西安、郑州、沈阳、合肥、南昌、石家庄、太原、呼和浩特等12个主要城市3小时左右通达。
关兆泉表示，山东计划利用五年左右的时间，通过调整建设时序，加大投资力度，加快通道建设，统筹高铁、城际、市域铁路等融合发展，到2022年基本实现全省高铁网络现代化。
为此，山东今年下半年重点开展以下四项工作： 一是研究调整全省快速铁路网规划。对山东省现有高铁网规划优化调整，加密高铁网络，提升建设标准，扩充高铁对外通联能力。
二是优化整合铁路建设资源。整合山东铁投公司、济青高铁公司、鲁南高铁公司和铁路基金公司，组建成立山东铁路投资控股集团公司，统筹推进全省铁路发展规划实施，牵头负责项目投融资、工程建设、土地综合开发和运营管理等工作。
三是加大项目建设力度。一方面，加快前期工作，建立健全协调联动机制，力争郑济高铁山东段、京九高铁山东段等铁路项目开工建设。另一方面，积极推进在建项目建设，加快济青高铁、鲁南高铁等11个续建项目建设进度，力争年内济青高铁、青连铁路等4个项目建成投用，新增铁路通车里程511公里。
四是积极拓宽筹资渠道。深入推进交通运输投融资体制改革，加快投资主体多元化、市场化进程，推广政府与社会资本合作（PPP）模式，以投融资改革创新，激发市场活力，引导社会资本更多地参与交通基础设施建设和运营。
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