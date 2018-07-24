原标题：香港公布新钞票系列 三大发钞行首次统一背面主题

中新社香港7月24日电 （记者 龙曼 王姝）香港特区政府金融管理局（香港金管局）24日与包括渣打银行（香港）、中国银行（香港）、香港上海汇丰银行在内的三间发钞银行公布了2018香港新钞票系列。三大发钞银行首次统一了五大背面设计主题，呈现香港多元城市文化特色。

据介绍，本次公布的新钞系列共涉及五个面额，分别为1000元（港币，下同）、500元、100元、50元及20元，同面额的颜色相同。有别于传统的横向设计，新钞背面以直幅方式配合主题设计，亦具备六项重要防伪特征。

当天，三间发钞银行行政总裁分别介绍了五大设计主题。五个面额背面分别描绘香港作为国际金融中心的地位（1000元）、香港联合国教科文组织世界地质公园（500元）、传承艺术文化的粤剧（100元）、香港蝴蝶品种蓝点紫斑蝶（50元）及点心和饮茶文化（20元）。

香港金管局总裁陈德霖表示，每隔一段时期，香港金管局会设计和推出新系列钞票，目的是令流通钞票能够采纳最新印钞技术，令伪钞犯罪集团难以模仿或复制。

香港金管局副总裁李达志则介绍，新钞推出六个重要防伪特征。其中，两项特征相较2010年发行版本明显升级，包括动感光亮图案及开窗金属线。此外，新钞亦具有高透光水印、荧光透视银码、隐藏银码、凹凸手感四项防伪特征。

李达志指出，为进一步协助视障人士，香港金管局与香港盲人辅导会合作开发了一项手机程式“读钞易”，通过手机镜头扫描钞票式样，即可读出银码，但并无鉴别钞票真伪功能。

他随后接受媒体采访时表示，未来香港金管局还将通过巡回展览、讲座、学生大使、网站信息等多种形式，与香港市民互动，增加香港社会对新钞的认识。

据悉，新钞将分批发行，面额为1000元的新钞将于今年第四季度发行；500元的新钞将于2019年第一季度发行；其余面额的发行时间将于2019年中旬公布。（完）

责任编辑：霍宇昂