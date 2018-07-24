青海都兰盗墓案逃犯被抓 当地将对失职渎职者问责

原标题：青海都兰特大盗墓案逃犯被抓，当地启动对失职渎职责任人问责

7月23日，微信公号“青海公安”发布消息称，三名涉盗掘古墓葬的逃犯相继被抓，其中一人系涉青海都兰县“3·15”盗掘古墓葬案的朱某某，另两名，是公安部A级通缉令通缉的两名青海地区涉文物犯罪的嫌疑人王某某、韩某某。

“3·15”盗掘古墓葬案案发于青海都兰县的热水墓群，涉案文物的数量惊人。根据国家文物局微信公号发布的消息，至7月10号，公安部门追缴文物646件，均出自热水墓群中的同一座石框墓。

该案引起高度重视，国家文物局微信公号的消息透露，青海省政府成立了省州联合调查组，启动追责问责机制，要求认真调查情况，全面查找问题原因和责任，对失职渎职和负有责任的单位和人员严肃追责问责。

事实上，这不是热水墓群第一次受到侵害，其中被称为“九层妖塔”的传奇墓穴“血渭一号大墓”，被称为“摸金校尉”的盗墓者更是频繁潜入。

抓获犯罪嫌疑人朱某某。 本文图片均来自“青海公安”微信公众号

“3·15”大案引国家文物局重视，当地启动问责

“3·15”盗掘古墓葬案是都兰县最近告破的一起重大案件。

据国家文物局微信公众号7月10日发布的文章披露了该案案情。文章称，截至当时，公安部门先后抓获该案犯罪嫌疑人20余人，追缴文物646件。据犯罪嫌疑人现场指认和案件初步审理结果，所有文物均出自全国重点文物保护单位热水墓群中的同一座石框墓。

经文物鉴定机构和专家鉴定，追回的文物包括一级文物16件、二级文物77件、三级文物132件、一般文物421件，文物材质多为金、银等贵重金属，造型别致，图案精美，包含有东西方文化、民族文化、宗教文化等多种文化因素。

国家文物局微信公号透露，盗掘古墓案发生后，国家文物局高度重视，5月23日致函青海省政府，敦促加强热水墓群保护工作；青海省委书记、省长王建军作出指示；分管副省长对热水墓群的保护工作开展了专题调研。

5月25日，青海省委、省政府有关负责人赴国家文物局汇报工作，表示将深刻汲取教训，坚决履行好文物保护属地责任，严厉打击盗掘古墓葬犯罪活动。

此外，6月12日，青海省政府成立了由相关部门组成的整改工作领导小组。海西州、县政府分别成立了热水墓群安全整改工作领导小组、整改工作推进督察组，制定下发了《关于进一步做好热水墓群保护工作的通知》等一些列文件。

除了反思和整改，海西州还启动了问责机制。

国家文物局微信公号文章透露，据悉，海西州政府已约谈都兰县委、县政府主要领导同志和县文化部门主要负责同志。省政府成立了省州联合调查组，启动追责问责机制，要求认真调查情况，全面查找问题原因和责任，对失职渎职和负有责任的单位和人员严肃追责问责。

抓获犯罪嫌疑人韩某某

“九层妖塔”旁墓葬曾频频被盗

公开资料显示，位于青海海西州都兰县境内的古墓群形成于公元七到八世纪，其墓葬主体属吐蕃文化，是唐代重要的历史文化遗存。都兰古墓群总数在2000座以上，热水墓群共有封土墓300余座，其中经考古调查登记的墓葬232座，是青海境内面积最大、保存封土最多的一处南北朝至隋唐时期的墓葬群，1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

正因为此，这里频频发生盗墓案。公开报道显示，这些极具研究价值的古墓葬，进入上世纪80年代以来，因利益驱使，遭到人为的严重破坏。

2013年8月14日，中新社一篇题为《唐蕃古道千年“东方金字塔”让人惊叹让人忧》的新闻报道，表达了对都兰古墓群被盗挖的忧思。

报道称，都兰县境内古墓数量大约在2000座，几乎一半以上的墓葬都被盗过，大量珍贵文物流失，最猖獗的时候，盗墓者竟然开着挖掘机肆意乱挖。“热水乡分布的200多座古墓无一幸免，结构风格在中国考古发掘中绝无仅有的热水一号大墓也未能逃脱被破坏的噩运。”

就在这篇报道发出的当天，来自河南的刘三勋等人和当地的盗墓团伙成员，已经集结，当晚便在血渭一号大墓东侧700米处，盗挖文物。

血渭一号大墓（也称热水一号大墓）被专家称为吐蕃古墓中最惊人的发现，因其特别的建造方式，当地民间称为“九层妖塔”。

2018年3月27日，青海省海西蒙古族藏族自治州中院一审以刘三勋犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑七年。

据法院判决查明，2013年8月份，刘三勋等6人，经预谋后从河南驾车至都兰县欲盗掘古墓。当月14日深夜，一伙人从古墓中盗出文物十余件。后部分文物以65000元的价格出售，其它文物赠送他人，刘三勋分得赃款3200元。

经青海省文物鉴定委员会鉴定，刘三勋等人盗掘的墓葬属于唐代中型古墓葬，为全国重点文物保护单位——热水墓群的重要组成部分。

澎湃新闻此前报道，刘三勋团伙盗墓的3个月前，几乎在同一位置发生了另一起盗墓案。该案同样由海西州中院判决，10名被告人分别被判处十年或七年的有期徒刑。到了2017年11月，此地墓群再遭盗掘。

据公开报道，当月，一个盗墓团伙多次在“血渭一号大墓”东侧十米处挖掘盗洞，从墓葬中盗取文物400余件。2018年3月，20余人组成的盗墓团伙被警方摧毁，被盗文物悉数追回。

责任编辑：张玉