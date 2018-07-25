港媒：内地九旬慰安妇姐妹首次公开身份 控诉暴行

原标题：港媒：内地九旬“慰安妇”姐妹首次公开身份 控诉日军暴行

港媒称，据内地媒体消息显示，华中地区的一对90多岁的姐妹公开讲述了在二战期间被迫成为“慰安妇”的经历。

据香港《南华早报》网站7月23日报道，根据内地官方数据，日本侵华期间至少有20万中国女性被强征为性奴，此前已知在世的只有14人。

据新华社报道，94岁的彭仁寿和90岁的妹妹彭竹英来自湖南省岳阳市，是江苏省侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的志愿者发现了她们。志愿者们在造访岳阳时听说了一些零星传闻，最终找到了这对姐妹。她们刚开始否认相关传闻，但在志愿者的说服下接受了媒体采访。

姐姐彭仁寿说，她于1939年被捕后被抓到一个“慰安所”，当时年仅14岁，她屡屡遭到强暴，后因生病被扔出去，而在康复后不久又被带走，因未能满足日军的需要而被刀刺伤。后来，她加入了当地的抗日组织。

妹妹说，她在1938年因日军使用生物武器而失明，后来彭竹英又被日军掳走，因双目失明又听不懂日语常受到打骂，日军的蹂躏也使她失去了生育能力。（编译/何金娥）

责任编辑：张义凌