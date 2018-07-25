台生称在大陆感到温暖：一半同学都想到大陆发展

原标题：台湾学生称在大陆感到温暖：一半同学都想到大陆发展

台媒称，对于到大陆创业的台湾青年来说，深圳有着全球最完整的产业供应链，就近取材，是吸引台青的地方。

据台湾中时电子报7月24日报道，以“特区行”为主题的2018年“海峡两岸媒体联合采访”7月23日参访深圳。

报道称，有来自台湾的四名科技大学学生利用暑假到深圳实习，高雄应用科技大学学生吴妮蓁表示，同班同学都听说大陆公布“惠台31条”，现在她有一半同学都想到大陆发展。这次实习是想了解深圳的情况，发现台湾有人说“大陆对台湾人不友善”，并非实情。她在深圳实习，跟大家都处得很好，前几天有同学眼睛不舒服，公司还派人带他去看医生，还代付了医药费，让台湾学生感到很温暖。

还有一位台中科技大学的实习生黄毓瑄表示，大陆同事做事比较积极，会把握机会，而台湾同学比较有创意，会跳跃性思考。

有了十多天的实习经验，黄毓瑄告诉家人，在台湾，只有台北，但在大陆，除了深圳，还有北京，上海，发展的机会将更多。

责任编辑：张义凌