台媒：大陆高铁套餐受欢迎 渐成大陆行热门选择

原标题：台媒：大陆“高铁套餐”受欢迎 渐成台游客大陆行热门选择

台媒称，大陆发展快速的高铁，不但改变了大陆民众生活，也改变了台湾民众到大陆旅游的脚步。在7月20日开幕的2018海峡两岸台北夏季旅游展览上，海峡两岸旅游交流协会（海旅会）提供的6种“高铁套餐”精美简册十分受欢迎，有的路线已经缺货。台湾旅游界人士表示，大陆高铁已成为旅游中不可缺少的元素，且影响力有增无减。

据台湾中时电子报7月24日报道，2015年两岸旅游展览上，海旅会推出的大陆高铁旅游简册，全是精美的优质彩色印刷，超级抢手。当年推出的有兰新、贵广、京广、厦深4条高铁路线，本次旅展再增加合福高铁和沪宁杭高铁。

台湾旅游业表示，这6本“高铁套餐”，范围包括了华北、华中和华南的绝大多数重要城市和旅游景点，的确会改变一些台湾旅游团到大陆的行程，例如最近被列入世界遗产的贵州梵净山，预计今年底贵阳到铜仁的高铁通车后，台湾团到梵净山就会更方便。

报道称，但也有业者表示，搭高铁需上上下下，对于拖着大包小包行李的旅行团来说，并不见得方便，因此对于台湾团行程的改变恐怕有限；但对台湾到大陆自由行的民众而言，搭高铁势必成为越来越热门的选择。

责任编辑：张义凌