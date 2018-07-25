全球首套高铁自动驾驶系统在中关村完成现场试验

原标题：全球首套高铁自动驾驶系统完成现场试验

近日，中关村丰台园轨道交通代表企业——“中国通号”自主研发的全球首套时速350公里高铁自动驾驶系统顺利完成现场试验，标志着我国高铁即将迎来自动驾驶时代。北京青年报记者了解到，作为中关村最早的“一区三园”之一，近年来，中关村丰台园形成以轨道交通、航天科技为两大龙头的产业集群，已发展成为首都重要的产业功能区和高新技术创新基地。

拥有国内最多轨道交通产业龙头企业

据了解，中国铁路通信信号股份有限公司是全球最大的轨道交通控制系统解决方案提供商，其主攻的高铁列控技术作为高铁的“大脑和中枢神经”，是中国高铁三大核心技术之一。

在中国通号实验室，北青报记者通过模拟驾驶器，体验了高铁列控核心装备——车载自动防护设备ATP的安全高效。“作为列车超速防护系统，即使大雾天或大雨天，司机无法看到列车前方的任何信息，只要车载ATP能够从地面获取行车许可、线路数据等信息，就能通过自己的逻辑保证列车行车安全，不超过允许速度，不越过行车许可终点。”中国通号研究设计院集团副总工程师江明博士介绍。

据悉，中国通号车载ATP产品是我国首个获得欧洲权威测试机构认可并通过欧盟TSI认证的列控车载产品，目前该设备在2016年已在复兴号上投入使用，预计今年将在京沈线投入使用。

“目前，中国通号已实现列控核心技术的三个100%国产化，即系统平台及关键技术100%国产化，核心软件100%国产化，成套列控装备的100%国产化，打破了列车运行控制核心技术长期被国外跨国公司垄断的局面，能够对西方技术和装备进行全面替代。可以说，中国通号就是中国高铁装备‘中国大脑’。”副总工程师江明表示。

而中国通号只是丰台区轨道交通产业发展的一个缩影。中关村丰台园如今已成为国内轨道交通产业龙头企业分布最多、规模效益最显著、研发实力最强的区域之一，聚集了以中国通号、中国中铁、交控科技为龙头的133家重点企业，涵盖从设计勘察、通信信号到智能控制、运营服务的轨道交通全产业链。

园区政策福利助力军民融合企业前期发展

近年来，中关村丰台园形成以轨道交通、航天科技为龙头的产业集群。目前，中关村丰台园共有军民融合企业92家，园区会对高科技企业提供相应政策和资金扶持。例如从事靶弹系统研发的军民融合企业——北京威标至远科技发展有限公司就因看中中关村丰台园聚集了众多航天科技企业，并提供相关福利政策而选择落户这里。

“因为军民融合企业的发展如果单纯靠企业自身是有一定困难的，尤其是前期的研发投入，因此园区除了提供政策保障外，还有在与银行的金融对接、与相关委办局的沟通协调，以及住房、子女入学等方面提供帮助。”中关村丰台园相关负责人表示。

据悉，2017年，中关村丰台园经济运行平稳，总收入5104.4亿元，人均产出、地均产出均居示范区前列。下一步，中关村丰台园将紧抓北京科技创新中心建设的机遇，深入实施北京市发展高精尖“10 3”系列政策，积极建设集技术研发、创新孵化、成果转化、科技服务于一体的自主创新体系，推动科技创新全产业链融合发展。文/本报记者 彭小菲

责任编辑：张义凌