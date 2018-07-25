西安拟从明年禁行车龄超10年汽油车和超5年柴油车

原标题：西安按年限禁行车辆引争议

7月23日，西安市公安局、西安市环境保护局发布关于《西安市公安局西安市环境保护局关于禁限行高排放老旧汽车的通告（征求意见稿）》，限行2008年8月1日前注册登记的汽油（天然气）汽车和2013年7月1日前注册登记的柴油汽车，意见一出引发广泛热议。有专家认为，这种以年限为标准的禁行有一刀切的嫌疑。24日，西安市环境保护局回应称以年限为标准是为了方便市民理解。

西安出新规

拟从明年按年限禁行车辆

7月23日，西安市公安局、西安市环境保护局联合发布关于《西安市公安局西安市环境保护局关于禁限行高排放老旧汽车的通告（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），就高排放老旧汽油汽车、柴油汽车上路通行问题向社会公开征求意见。

《征求意见稿》内容显示，为改善西安市环境空气质量，有效降低机动车污染物排放，经市政府同意，拟对高排放老旧汽车实施禁限行管控。其中高排放老旧汽车包括2008年8月1日前注册登记的汽油（天然气）汽车和2013年7月1日前注册登记的柴油汽车。

根据该意见稿，自公告发布之日起，全天禁止2013年7月1日前注册登记的柴油汽车进入西安市三环路（含）以内通行；自2019年8月1日起，全天禁止高排放老旧汽车进入西安市三环路（含）以内及远郊区县主城区内通行；自2020年8月1日起，全天禁止高排放老旧汽车在西安市行政区域内通行。

环保局称：

“年限禁行”方便市民理解

《征求意见稿》出台后引发广泛热议。制定这样的政策有没有法律依据？10年前的车一定是高排放老旧车辆吗？不少网友质疑这份《征求意见稿》有“一刀切”的懒政嫌疑。

7月24日，西安市环保局与市公安局召开说明会，西安市环保局副局长李博就公众关切问题回答记者时称，征求意见的禁行标准是排放而非年限，之所以用年限进行说明，是为了方便市民对车辆进行识别，“如果单纯说汽车排放标准，老百姓可能听不懂，‘我不知道我的车是国几的标准，但我知道我的车是什么时候买的’”，李博说。他指出，《征求意见稿》禁行的是国二及以下汽油车和国三及以下柴油车等为主的老旧高排放机动车，而这两类车刚好处于2008和2013年的两个时间点，并不是说所有新买的车辆只能在西安市内跑10年或者5年。

有市民反映，自己的车虽然车龄超过10年，但行驶里程不长，保养得也很好，为何也无法上路？对此，李博表示这属于特例情况，并且执行国二标准的车辆出厂执行标准就低，跑得里程少并不代表就是高标准车。

专家认为

此举有“一刀切”的嫌疑

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为西安市环保局这份意见稿不太合理。他告诉北青报记者，禁行一般都以排放标准而定，没有按照车辆年限禁行的做法，“按照年限‘一刀切’，操作起来似乎比较简单，但对消费者来说是不公平的”，崔东树说。

崔东树介绍，2008年以前，市场就有一些中高端车型已经达到国三标准，甚至有些车已达到“欧四标准（欧IV排放标准）”，远不能称为老旧车，禁行是对资源的一种浪费，“排放标准实施的时间是最后达标时间，但这并不代表所有车型都是在最后时间达标的”，崔东树说。

此外，他认为，一些原先不达标的车通过升级排放体系，达到排放标准后，也应该被允许上路。

在说明会上，李博表示，禁行并非报废，政府只是鼓励淘汰。为减少老旧车辆车主经济损失，政府将对高排放老旧汽车给予财政补贴，鼓励老旧车辆淘汰更新。

文/本报记者 李涛 实习生 张月朦

责任编辑：张义凌